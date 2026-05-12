Lady Gaga beendet ihre 'Mayhem'-Tour mit einem Konzertfilm, der am 14. Mai auf Apple Music verfügbar ist. Der Film konzentriert sich bewusst auf die musikalische Leistung von Lady Gaga und verzichtet auf die aufwendige Bühnenproduktion und den mehraktigen Erzählbogen der Tour.

Lady Gaga beendet ihre ' Mayhem '-Ära mit einem Konzertfilm . Apple Music zeigt die Produktion ' Apple Music Live: Lady Gaga Mayhem Requiem' am 14. Mai, aufgenommen am 14.

Januar im Wiltern Theater in Los Angeles. Den Live-Stream können auch Nicht-Abonnenten kostenlos verfolgen, und die komplette Aufzeichnung steht anschließend für Apple-Music-Abonnenten dauerhaft auf Abruf bereit, begleitet von einem Live-Album. Parallel dazu läuft das Konzert in 15 Kinos in US-Städten wie New York City, Chicago, Nashville und Washington, D.C. Der Film setzt sich bewusst vom Tourspektakel ab.

Gaga verzichtet auf die aufwendige Bühnenproduktion mit theatralischen Kostümen und einem mehraktigen Erzählbogen. Stattdessen spielt sie neu arrangierte Versionen von 'Abracadabra', 'Disease' und weiteren Tracks des Albums.

'Mayhem' war im vergangenen Jahr Gagas kommersellster Erfolg seit Jahren. Das Album debütierte auf Platz eins der Billboard 200 und hielt sich 17 Wochen an der Spitze der Dance/Electronic-Albums-Kategorie. In 26 Ländern erreichte es Platz eins, und in den USA erhielt es Platin-Status. Gaga gewann unter anderem 'Best Pop Vocal Album' für 'Mayhem' und stieg damit auf 16 Trophäen an.

Mit sieben Nominierungen war sie die am zweithäufigste Nominierte Künstlerin des Abends hinter





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