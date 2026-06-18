Lafarge wegen Terrorismusfinanzierung verurteilt: Wegweisender Präzedenzfall für Unternehmen in Krisenregionen

Ein Pariser Gericht verurteilt den französischen Zementkonzern Lafarge wegen Zahlungen an den Islamischen Staat. Das Urteil hat weitreichende Implikationen für globale Unternehmen, die in Konfliktgebieten operieren.

Ein französischer Zementriese finanzierte den Islamischen Staat, um eine Fabrik in Syrien weiterzubetreiben, und wurde dafür verurteilt. Dieser Prozess markiert einen wegweisenden Präzedenzfall für Unternehmen, die in Krisenregionen wie Russland, Afrika oder dem Nahen Osten tätig sind.

Zehn Jahre nach den ersten Enthüllungen gerät einer der größten Industriekonzerne Europas zunehmend unter Druck. Die Ursache ist ein Vorgang, der in der Geschichte internationaler Konzernskandale beispiellos ist: Der französische Zementkonzern Lafarge, der später mit dem Schweizer Rivalen Holcim fusionierte und thereby zum Weltmarktführer aufstieg, zahlte Schutzgeld an den Islamischen Staat, um eine Produktionsstätte in Syrien am Laufen zu halten. Am 13. April 2026 verurteilte ein Pariser Gericht Lafarge wegen Terrorismusfinanzierung.

Nun fordern Angehörige von Opfern des Islamischen Staates sowie im Kampf gegen die Terrormiliz verwundete oder getötete US-Soldaten Zugriff auf fast 778 Millionen US-Dollar an Strafzahlungen, die Lafarge bereits geleistet hat. Menschenrechtsprecher sprechen von einem wegweisenden Urteil für die globale Wirtschaft. Gleichzeitig prüfen französische Ermittler, ob aus dem Wirtschaftsskandal möglicherweise ein Fall von Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird.

Das Urteil dürfte weit über Frankreich hinaus Auswirkungen haben, denn es berührt eine zentrale Frage, die internationale Unternehmen beschäftigt: Wie weit darf ein Konzern gehen, um Milliardeninvestitionen in einem Bürgerkriegsgebiet zu retten? Was dürfen beispielsweise deutsche Konzerne in Russland unternehmen, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten, und wo liegen die ethischen und rechtlichen Grenzen? Wie sollen sich Bergbauunternehmen im Kongo verhalten? Lafarge stand genau vor dieser Entscheidung.

Der französische Baustoffkonzern hatte 2008 für rund 680 Millionen Euro ein hochmodernes Zementwerk im syrischen Jalabiya übernommen. Die Anlage galt als Schlüsselprojekt für die Expansion im Nahen Osten. Dann brach der Bürgerkrieg aus. Während viele internationale Unternehmen Syrien verließen, blieb Lafarge vor Ort.

Ausländische Mitarbeiter wurden ausgeflogen, aber syrische Beschäftigte arbeiteten weiter mitten in einer Region, die zunehmend von islamistischen Milizen kontrolliert wurde. Nach den Feststellungen amerikanischer und französischer Ermittler zahlte die syrische Tochtergesellschaft des Konzerns Schutzgelder an den Islamischen Staat und andere bewaffnete Gruppen. Ihr Ziel war es, dass Mitarbeiter, Lieferanten und Waren weiterhin Kontrollpunkte passieren konnten und die Fabrik produzierte, um das Geschäft aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bezog das Unternehmen Rohstoffe von Lieferanten mit Verbindungen zum IS.

Die Richter kamen zu dem Schluss, dass zwischen 2013 und 2014 insgesamt rund 5,6 Millionen Euro an bewaffnete Gruppen flossen, darunter auch an den Islamischen Staat. Für die Vorsitzende Richterin Isabelle Prévost-Desprez war es "völlig klar", dass die Finanzierung ausschließlich dazu gedient habe, den Betrieb des Werks "aus wirtschaftlichen Gründen" aufrechtzuerhalten. Die Zahlungen hätten eine "echte geschäftliche Partnerschaft mit dem Islamischen Staat" dargestellt.

Zusätzliche Brisanz erhält der Fall dadurch, dass Lafarge Geld an dieselbe Terrororganisation gezahlt hat, die später Frankreichs schwersten Terroranschlag verübte. Der Islamische Staat kontrollierte damals weite Teile Syriens und des Iraks. Die Terrororganisation war verantwortlich für Massenmorde, Versklavungen, Folter und öffentliche Hinrichtungen. Sie griff den Konzertsaal Bataclan, das Stade de France sowie Restaurants und Cafés in Paris an. 130 Menschen wurden ermordet, mehr als 350 weitere verletzt.

Während des Prozesses betonte Richterin Prévost-Desprez, die Zahlungen hätten Organisationen gestärkt, die für tödliche Anschläge in Syrien und im Ausland verantwortlich gewesen seien. Juristisch begann die Aufarbeitung dieser Vorgänge jedoch nicht in Frankreich, sondern - wie so oft - in den USA, wo Opfer des IS geklagt hatten. Bereits 2022 bekannte sich Lafarge dort schuldig. Das US-Justizministerium sprach von der ersten Verurteilung eines Unternehmens wegen materieller Unterstützung ausländischer Terrororganisationen.

Der Konzern akzeptierte Strafen und Vermögenseinziehungen von insgesamt rund 778 Millionen US-Dollar. Matthew Olsen, damals Leiter der Nationalen Sicherheitsabteilung des US-Justizministeriums, erklärte: "Die Angeklagten leiteten fast sechs Millionen Dollar an zwei der berüchtigtsten Terrororganisationen der Welt weiter - ISIS und die al-Nusra-Front.

" Doch mit dieser Zahlung ist die Affäre nicht beendet. Inzwischen fordern Angehörige von Terroropfern und verwundete US-Soldaten einen Teil des Geldes für sich, das Lafarge im Rahmen des Vergleichs an die amerikanischen Behörden zahlen musste. Damit ist der Fall wieder hochaktuell. Das Urteil von Paris könnte erst der Anfang sein.

Französische Behörden ermitteln weiterhin wegen eines deutlich schwerwiegenderen Vorwurfs: möglicher Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit





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