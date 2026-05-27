Lahm fordert Kimmich-Rückkehr ins Mittelfeld

Philipp Lahm plädiert im SPORT BILD-Interview für Joshua Kimmich im Mittelfeld statt als Rechtsverteidiger, schlägt Waldemar Anton als Rechtsverteidiger vor und äußert sich zur verspäteten Entscheidung für Manuel Neuer als Nummer eins.

Philipp Lahm , der Weltmeister-Kapitän von 2014, hat sich in einem Interview mit SPORT BILD deutlich zur Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft geäußert. Insbesondere die Position von Joshua Kimmich steht im Fokus der Diskussion.

Während Bundestrainer Julian Nagelsmann den Bayern-Profi zuletzt als Rechtsverteidiger einsetzte, fordert Lahm eine Rückkehr ins zentrale Mittelfeld. Der 42-Jährige argumentiert, dass Kimmich seit Jahren auf höchstem Niveau im Mittelfeld spiele und die Achse mit Manuel Neuer, Jonathan Tah und Kimmich nicht durch eine Versetzung auf die rechte Seite gesprengt werden sollte. Diese Meinung unterlegt Lahm mit der starken Zusammenarbeit beim FC Bayern, wo Kimmich in dieser Saison meist neben Aleksandar Pavlović agierte und zu den wichtigsten Spielern der Münchner zählte.

Die Entscheidung Nagelsmanns, Kimmich als Rechtsverteidiger aufzustellen, ist aus Lahms Sicht nicht optimal, da das deutsche Team auf dieser Position seit Jahren keine dauerhafte Toplösung gefunden hat. Deshalb schlägt Lahm eine alternative Variante vor: Waldemar Anton soll auf der rechten Abwehrseite die defensivere Rolle übernehmen, während David Raum auf der linken Seite für Offensivdruck sorgt.

Mit dieser Aufstellung würde die Balance zwischen Angriffslust und defensiver Stabilität gewahrt bleiben, ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft 2014, als Deutschland teilweise mit zwei Innenverteidigern auf den Außenpositionen spielte. Neben der Kimmich-Debatte äußerte sich Lahm auch zur Rückkehr von Manuel Neuer als Nummer eins im Tor. Er kann die Entscheidung von Bundestrainer Nagelsmann nachvollziehen, kritisiert jedoch den späten Zeitpunkt der Verkündung. Für Lahm kam die Klärung der Torhüterfrage sehr spät, was möglicherweise zu Verunsicherung im Team geführt habe.

Dennoch hält er große Stücke auf Neuer, den er immer noch als den besten deutschen Torhüter bezeichnet. Diese Aussage unterstreicht das Vertrauen in die Fähigkeiten des Bayern-Keepers, der nach einer langen Verletzungspause zurückgekehrt ist. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni gegen Curacao in die Weltmeisterschaft, gefolgt von Spielen gegen die Elfenbeinküste und Ecuador.

Lahms Forderungen könnten daher entscheidenden Einfluss auf die taktische Ausrichtung des Teams haben, insbesondere im Hinblick auf die Optimierung der Defensive und die Nutzung der Stärken einzelner Spieler. Die Diskussion um Kimmichs Position ist nicht neu, aber sie gewinnt vor dem Hintergrund der bevorstehenden WM an Brisanz. Experten sind sich uneinig: Während einige die defensive Stabilität durch Kimmich als Rechtsverteidiger betonen, sehen andere in ihm den kreativen Kopf im Mittelfeld.

Lahm, der selbst eine bemerkenswerte Karriere als Außenverteidiger und Mittelfeldspieler hatte, bringt seine Erfahrung ein und plädiert für eine flexible Taktik. Die Idee, Anton als Rechtsverteidiger einzusetzen, könnte eine überraschende Wendung sein, da der Stuttgarter bisher vor allem als Innenverteidiger bekannt ist.

Allerdings zeigt der Vorschlag, dass Lahm eine defensive Absicherung auf der rechten Seite bevorzugt, um Raum für offensive Außenbahnspieler wie Raum zu schaffen. Diese Strategie könnte das Gleichgewicht im Team verbessern und gleichzeitig die individuellen Stärken der Spieler optimal nutzen. Letztlich liegt die Entscheidung bei Nagelsmann, der nun vor der Herausforderung steht, aus den verschiedenen Optionen die beste Formation für den Turniererfolg zu wählen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der Vergangenheit oft von solchen taktischen Anpassungen profitiert, und Lahms Vorschläge könnten einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Teams leisten





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Philipp Lahm Joshua Kimmich DFB-Team Waldemar Anton Manuel Neuer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Beim Start verzockt: Mittelfeld zieht Audi in der Weltmeisterschaft davonNico Hülkenberg wartet weiter auf seine ersten WM-Punkte in der Formel-1-Saison 2026 - In Kanada verliert Audi gute Chancen auf die Top 10 direkt beim Start

Read more »

Sperrung für Badegäste: Tiere legen Freibad bei Köln lahmTierische Badegäste: Eine Gänse-Familie besetzt ein Freibad.

Read more »

Anlagen evakuiert: Stromausfall legt Fahrgeschäfte im Europa-Park lahmMitten im Spaß: Im Europa-Park stoppt ein Stromausfall die Action. Wie schnell alles wieder lief und was der Parksprecher dazu sagt.

Read more »

Transfer-Gerücht um Mittelfeld-Verstärkung: Bedient sich der FC beim Lemperle-Klub?Der 1. FC Köln sucht unter anderem nach Verstärkung für das Mittelfeld. Laut einem Medienbericht soll der Klub nun einen Spieler der TSG Hoffenheim auf dem Zettel haben.

Read more »