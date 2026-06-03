Lahm kritisiert deutsche Fußballnationalmannschaft und Bundesliga

Der ehemalige DFB-Kapitän Philipp Lahm kritisiert die deutsche Fußballnationalmannschaft und die Bundesliga. Er sieht die Nationalmannschaft ohne ein stabiles Gerüst ohne Erfolg und kritisiert die Rolle von Joshua Kimmich. Er kritisiert auch die Ausbildung von Fußballspielern in Deutschland und sieht die Bundesliga im Vergleich mit anderen europäischen Top-Ligen im Rückstand.

Der ehemalige DFB-Kapitän Philipp Lahm sagt im Interview mit dem Stern, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft ohne ein stabiles Gerüst mit fünf bis sechs Stammspielern, die miteinander harmonieren, nicht erfolgreich sein kann.

Lahm kritisiert die Rolle von Joshua Kimmich, der als Rechtsverteidiger bei der WM auflaufen muss, und würde ihn lieber im Zentralen Mittelfeld spielen sehen. Er sieht die Bundesliga im Vergleich mit anderen europäischen Top-Ligen im Rückstand und kritisiert die Ausbildung von Fußballspielern in Deutschland





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