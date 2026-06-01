Lahontan Gold: Auf dem Weg zum Goldproduzenten mit geringem Risiko

Lahontan Gold treibt sein Santa-Fe-Projekt in Nevada voran und plant den Minenstart im nächsten Jahr. Mit niedrigen Kosten und einer soliden Ressourcenbasis lockt das Unternehmen Investoren.

Lahontan Gold , ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus auf Nevada , rückt mit seinem Santa-Fe-Projekt in den Fokus der Bergbau investoren. Das Unternehmen besitzt eine historische Goldmine im Walker-Lane-Trend, einer der produktivsten Goldregionen der Welt.

Die aktuelle Ressourcenschätzung weist rund 1,54 Millionen Unzen Goldäquivalent in der Kategorie 'indicated' sowie etwa 411.000 Unzen in der Kategorie 'inferred' aus. Mit einem durchschnittlichen Gehalt von etwa 0,93 Gramm Goldäquivalent pro Tonne und einer bestehenden Infrastruktur sieht sich das Unternehmen gut positioniert, um bereits im nächsten Jahr mit der Produktion zu beginnen. Die CEO Kimberly Ann betont die geringen Risiken und die hohe Wirtschaftlichkeit des Projekts.

Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie geht von Förderkosten von rund 1.200 US-Dollar pro Unze Gold aus, was bei aktuellen Goldpreisen von über 2.000 US-Dollar pro Unze attraktive Margen verspricht. Die geplanten Investitionskosten belaufen sich auf etwa 135 Millionen US-Dollar, eine überschaubare Summe für die Branche. Die Rückzahlungsdauer der Investitionen wird auf zwölf bis achtzehn Monate geschätzt. Überdies verfügt das Unternehmen über historische Abraumhalden (Heap-Leach-Halden), die mit modernen Technologien und bei höheren Goldpreisen wirtschaftlich wiederaufbereitet werden könnten.

Diese Halden stammen aus der historischen Produktion von etwa 359.000 Unzen Gold und 700.000 Unzen Silber. Ein weiterer Werttreiber ist das Projekt West Santa Fe, das nur 13 Kilometer vom Hauptprojekt entfernt liegt. CEO Kimberly Ann hebt hervor, dass dieses Projekt oft unterschätzt werde, obwohl es erhebliche zusätzliche Ressourcen liefern könnte. Da das Material lediglich zur bestehenden Infrastruktur transportiert werden müsse, seien die Entwicklungskosten vergleichsweise gering.

Aktuelle metallurgische Untersuchungen haben die Goldausbeute auf 81 Prozent verbessert. Das Unternehmen erwartet die Genehmigungen in den kommenden Quartalen und strebt die erste Goldproduktion im vierten Quartal 2027 an. Die derzeitige Börsenbewertung von 170 Millionen CAD erscheint angesichts dieser Aussichten moderat. Kimberly Ann selbst ist investiert und setzt auf langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre





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