Lahontan Gold: Ein Hotstock im Goldsektor

Lahontan Gold ist ein Unternehmen, das in Nevada eine ehemalige Goldmine wiederbeleben will. Das Geschäftsmodell von Lahontan unterscheidet sich von vielen klassischen Explorern, da es auf die Reaktivierung einer bereits produzierenden Mine setzt. Das Unternehmen verfügt bereits über eine Ressource von fast 2 Mio. Unzen Goldäquivalent und hat eine Finanzierung über rund 13,6 Mio. CAD abgeschlossen.

Der Gold preis hat sich in den vergangenen zwei Jahren verdoppelt, was nicht nur die großen Minenunternehmen und Gold produzenten, sondern auch kleine Explorer ins Spiel bringt.

Lahontan Gold ist ein solches Unternehmen, das in Nevada eine ehemalige Goldmine wiederbeleben will. Das Geschäftsmodell von Lahontan unterscheidet sich von vielen klassischen Explorern, da es auf die Reaktivierung einer bereits produzierenden Mine setzt. Auf dem Santa-Fe-Projekt wurden zwischen 1988 und 1995 rund 359.000 Unzen Gold sowie mehr als 700.000 Unzen Silber gefördert. Die Infrastruktur vor Ort ist vorhanden, Genehmigungen zur Reaktivierung laufen.

Schon im kommenden Jahr soll die Produktion wieder starten. Dass große Teile der Lagerstätte in oxidiertem Gestein liegen, spielt den Nordamerikanern in die Karten, da oxidiertes Material sich hervorragend für die kostengünstige Haufenlaugung eignet. Mit diesem Verfahren können etwa Edelmetalle mittels eines chemischen Lösungsprozesses aus einem Erz gewonnen werden. Lahontan will mit dem Heap-Leach-Verfahren die Kosten der Förderung niedrig halten und den Kapitaleinsatz überschaubarer machen.

Während viele Goldentwickler Milliardenbeträge für komplexe Untertageprojekte benötigen, könnte Santa Fe mit überschaubarem Kapitaleinsatz wieder in Produktion gebracht werden, hofft Gründerin und Firmenchefin Kimberly Ann. Bei den aktuellen Goldpreisen liegt der Projektwert bereits heute deutlich über der Börsenbewertung. Und steigt der Goldpreis wieder stärker an, wächst der Hebel überproportional. Hellt sich das Rohstoffumfeld weiter auf und nimmt der Goldpreis wieder Kurs Richtung Rekordhoch, dürfte der Hotstock in den kommenden Wochen wieder kräftig anziehen.

Goldentwickler besitzen einen starken Hebel auf steigende Rohstoffpreise, denn jeder zusätzliche Dollar beim Goldpreis fließt nahezu direkt in die Projektwirtschaftlichkeit. Genau deshalb könnte Lahontan aktuell vor einer besonders spannenden Phase stehen. Das Santa-Fe-Projekt verfügt bereits über eine Ressource von fast 2 Mio. Unzen Goldäquivalent.

Bei einem Goldpreis von rund 4.000 USD je Unze taxiert Managerin Ann den Projektwert dort auf rund 472 Mio. USD nach Steuern mit einer Rendite von stattlichen 66,6%. Das bedeutet, dass sich das investierte Kapital bereits nach weniger als zwei Jahren amortisieren würde. Zum Vergleich: Der aktuelle Börsenwert von Lahontan liegt bei gut 105 Mio.

USD. Mittlerweile liegt der Preis des Edelmetalls bei über 4.300 USD und könnte mittelfristig wieder das Rekordhoch bei über 5.000 USD ins Visier nehmen. Bleibt Gold auf diesem hohen Niveau oder steigt sogar weiter, dürfte die Aktualisierung der Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA), die im Verlauf des dritten Quartals angekündigt ist, deutlich attraktiver ausfallen als bislang gedacht und zeigen, dass sich der Bau der Mine wirtschaftlich richtig lohnt. Die geplante Aktualisierung der Ressourcenschätzung befindet sich laut Firmenchefin Ann in der Endphase.

Anschließend soll eine überarbeitete PEA veröffentlicht werden, die unter vielen Marktteilnehmern als einer der wichtigsten Kurstreiber des laufenden Jahres gilt. Die neue Studie soll bereits im September vorliegen. Beeindruckende Performance der Aktie Die bisherige Studie basierte auf deutlich niedrigeren Goldpreisen als heute. Inzwischen hat sich das Umfeld fundamental verändert.

Viele Analysten erwarten langfristig weiter steigende Notierungen. Dadurch könnte der innere Wert des Projekts deutlich höher liegen als bislang angenommen. Genau das macht die Aktie von Lahontan ja so spannend. Ausreichend finanziert Ein Manko vieler Explorer liegt im hohen Kapitalbedarf.

Lahontan hat dieses Thema zuletzt überraschend souverän gelöst. Im Frühjahr wurde eine Finanzierung über rund 13,6 Mio. CAD abgeschlossen. Die Ausübung von Warrants brachte zusätzliches Kapital.

Laut Kimberly Ann ist das Unternehmen bis ins Jahr 2027 hinein ausreichend finanziert. Für Anleger ist das eine wichtige Nachricht. Denn damit kann sich die Gesellschaft auf das operative Geschäft rund um Exploration, Genehmigungen und Projektentwicklung konzentrieren, ohne kurzfristig wieder den Kapitalmarkt anzapfen zu müssen





FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lahontan Gold Gold Goldmine Santa-Fe-Projekt Heap-Leach-Verfahren Kapitaleinsatz Goldpreis Rohstoffumfeld Aktie Finanzierung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lahontan Gold: Vielversprechendes Goldprojekt in Nevada als KrisenschutzLahontan Gold treibt die Wiederbelebung der Santa Fe Mine in Nevada voran und profitiert von hohen Goldpreisen und geopolitischen Unsicherheiten. Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt und zeigt starke Bohrerfolge.

Read more »

EQS-News: Sirma Group Holding: Sirma übernimmt das rumänische IT-Unternehmen DynamiXRMEQS-News: Sirma Group Holding / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Sirma übernimmt das rumänische IT-Unternehmen DynamiXRM 08.06.2026 / 19:23 CET/CEST Für den Inhalt

Read more »

DHL Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 09.06.26Die Deutsche Post Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Der Logistikkonzern DHL treibt seine internationale Expansion weiter voran und investiert massiv in strategisch wichtige Auslandsmärkte. Allein

Read more »

Neue Studie von Lahontan Gold erwartet: Der Gold-Hotstock steht vor einer NeubewertungDer Goldpreis hat zuletzt zwar korrigiert, sich in den vergangenen zwei Jahren aber dennoch verdoppelt. Die starke Performance sorgt nicht nur bei den großen Minenunternehmen und Goldproduzenten für Aufschwung

Read more »