Lahontan Gold: Transformation zur Goldproduktion in Nevada nimmt Fahrt auf

Das kanadische Unternehmen treibt die Wiederinbetriebnahme der Santa Fe Goldmine voran und erwartet positive News zur Ressourcenschätzung.

Das kanadische Unternehmen Lahontan Gold befindet sich in einer richtungsweisenden Transformation. Ziel ist es, die historische Santa Fe Gold mine im US-Bundesstaat Nevada bis Ende 2027 wieder in Produktion zu bringen.

Nevada gilt als eine der besten Mining-Jurisdiktionen weltweit, was durch die Präsenz von Branchengrößen wie Newmont und Barrick Gold unterstrichen wird. In Zeiten geopolitischer Spannungen legen Investoren zunehmend Wert auf Projektsicherheit und stabile Lieferketten, was Projekten in Nevada einen strategischen Vorteil verschafft. Die hohen Edelmetallpreise geben zudem Rückenwind, wie die Rekordgewinne und Cashflows vieler Produzenten zeigen. Das Unternehmen hat einen engmaschigen Zeitplan: Schon in Kürze wird eine aktualisierte Ressourcenschätzung erwartet, gefolgt von einer neuen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA).

Die aktuellen Bohrdaten unterstreichen das Potenzial, die Ressource weiter zu steigern. Besonders hervorzuheben sind die hohen Goldmineralisierungsgrade und die Entdeckung einer bisher unbekannten Zone westlich von Slab. Die Bohrlöcher CAL26-01R und CAL26-03R wiesen beachtliche Mächtigkeiten von 61,0 m mit 0,26 g/t Goldäquivalent bzw. 35,0 m mit 0,34 g/t auf.

Zudem wurde im Bereich Cavalda eine Mineralisierung von 0,44 g/t Goldäquivalent auf 90,8 m Länge nachgewiesen, mit einem hochgradigen Abschnitt von 1,22 g/t auf 12,3 m. Die Führungsriege um CEO Kimberly Ann und den geologischen Leiter Brian Maheer hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass sie Projekte erfolgreich entwickeln kann. Lahontan Gold verfügt über einen exzellenten Kapitalmarktzugang und sammelte zuletzt 13,6 Mio. CAD ein, um die Weiterentwicklung bis 2027 zu finanzieren.

Die Santa Fe Liegenschaft umfasst rund 28 Quadratkilometer im Walker Lane Trend, einem der produktivsten Goldgürtel Nordamerikas. Historisch wurden hier von 1988 bis 1995 bereits 359.000 Unzen Gold und 702.000 Unzen Silber produziert. Die aktuelle Ressource beläuft sich laut NI 43-101 auf 1,54 Mio. Unzen Goldäquivalent in der angezeigten Kategorie und 0,4 Mio.

Unzen in der abgeleiteten Kategorie. Insgesamt ergibt sich fast 2 Mio. Unzen Goldäquivalent, und der Satellit West Santa Fe birgt zusätzliches Potenzial von bis zu 1 Mio. Unzen.

Die Diskrepanz zwischen dem fairen Unternehmenswert und dem aktuellen Aktienkurs eröffnet nach Ansicht von Analysten erhebliche Kurschancen für Anleger





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