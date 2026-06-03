Lahontan Gold: Wie ein cleveres Satellitenprojekt in Nevada Kosten spart und den Gewinn steigert

Das kanadische Unternehmen Lahontan Gold profitiert in Nevada von bestehender Infrastruktur und einem innovativen Hub-and-Spoke-Modell für sein Satellitenprojekt West Santa Fe. Durch geringe Baukosten, hohe Erzgrade und eine effiziente Haufenlaugung könnte das Unternehmen eine der profitabelsten neuen Goldminen der Region werden.

Anzeige / Werbung Die meisten Investoren haben bei Goldminen vor allem eine Zahl im Blick: die Unzen im Boden. Doch was eine Mine wirklich profitabel macht, entscheidet sich nicht beim Bohren, sondern beim Bauen.

Und in der Logistik. Genau dort hat Lahontan Gold einen Vorsprung, den der Markt noch nicht eingepreist hat. Das kanadische Unternehmen exploriert ausschließlich in Nevada - vom renommierten Fraser Institute regelmäßig als weltbeste Bergbauregion bewertet - und profitiert damit von einer Infrastruktur, die vielen Junior-Minern fehlt. Das löst ein Problem, das die gesamte Branche plagt: dass die Baukosten fast genauso schnell gestiegen sind wie der Goldpreis selbst.

Hinzu kommt als Sahnehäubchen ein übersehenes Satellitenprojekt, das einen massiven, vom Markt bislang kaum eingepreisten Hebel verspricht. Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen Die Kostenfalle auf der grünen WieseWer in den vergangenen beiden Jahren versucht hat, eine neue Goldmine auf der grünen Wiese zu errichten, erlebte ein inflationsgetriebenes Desaster. Weltweit fressen explodierende Kosten für Stahl, Energie und Mahlanlagen die Margen der Explorer auf.

Viele Goldvorkommen stecken in der Wirtschaftlichkeitsfalle fest: Das Metall ist zwar da, doch die hohen Erstinvestitionen (Capex) für neue Infrastruktur machen den Abbau auf Jahre hinaus unrentabel. Genau hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Die Gewinner von morgen sind nicht zwingend die Unternehmen mit den größten Bohrloch-Schlagzeilen, sondern jene mit der smartesten Infrastruktur-Strategie. Dass hierbei zunehmend eine neue Handschrift in der traditionellen Männerdomäne Bergbau Einzug hält, beweist Kimberly Ann, Gründerin und Vorstandschefin von Lahontan Gold.

Ihr Erfolgsrezept basiert nicht auf finanziellem Größenwahn, sondern auf geologischer Effizienz und logistischer Finesse. Das an der kanadischen TSX Venture Exchange gelistete Unternehmen besitzt mit der ehemals produzierenden Tagebau-Mine Santa Fe im Herzen von Nevadas Walker-Lane-Trend ein vielversprechendes Flaggschiff-Projekt. Dort hatte Corona Gold zwischen 1988 und 1994 bereits 359.000 Unzen Gold und 702.000 Unzen Silber gefördert, was trotz des damals niedrigen Goldpreises von 340 USD pro Unze zumindest zeitweise profitabel war. Mit einer aktuellen Ressourcenschätzung von 1,95 Mio.

Unzen Goldäquivalent sowie einer bereits vorhandenen Infrastruktur aus befestigten Straßen, eigenen Wasserrechten und Stromanschlüssen ist das Projekt das solide Fundament des Unternehmens, das die Börse derzeit mit knapp 170 Mio. CAD bewertet. Der Schatz im Schatten der HauptmineDoch der eigentliche Clou, der vom Mainstream bisher kaum beachtet wird, liegt exakt 13 Kilometer weiter westlich: das Satellitenprojekt West Santa Fe.

"Die Leute sollten West Santa Fe mehr Aufmerksamkeit schenken. Das Risiko ist so gering, es ist lächerlich", betonte CEO Ann jüngst in einem Interview mit IIF-Moderatorin Lyndsay Malchuk. Was auf der Landkarte wie ein Beiboot aussieht, entpuppt sich als logistischer Volltreffer. Die Zauberformel lautet"Hub-and-Spoke" (Zentralnabe und Speiche).

Statt für West Santa Fe eine eigene Verarbeitungsanlage zu bauen, soll das dort geförderte Erz nach dem geplanten Produktionsstart per Lkw über die kurze Distanz direkt zur bestehenden Infrastruktur der Hauptmine gebracht werden. Die zusätzlichen Baukosten für das Satellitenprojekt wären damit minimal. Ein solches Satellitenkonzept steht und fällt mit der Beschaffenheit des Gesteins.

Und genau an diesem Punkt kann Lahontan eine weitere Trumpfkarte ausspielen: Jüngste metallurgische Tests lieferten eine Gold-Rückgewinnungsrate von durchschnittlich 81% - ein Wert, der deutlich über den historischen Erwartungen von 70% liegt. Ein entscheidender Vorteil ist zudem, dass das Gold in oxidierter Form vorliegt. Das bedeutet, dass das Edelmetall nicht fest in hartem Gestein eingeschlossen ist, sondern chemisch leichter gelöst werden kann.

In diesem"Heap Leaching" (Haufenlaugung) genannten Verfahren wird das abgebaute Gestein auf Kiesgröße zerkleinert, auf großen Halden (Pads) aufgeschüttet und mit einer schwachen Cyanidlösung besprüht, die nach dem Durchsickern am Boden aufgefangen wird. Die besonderen Reize des SatellitenDazu kommt die geologische Klasse: Das Erz von West Santa Fe ist stellenweise deutlich höhergradig als im Hauptvorkommen. Neuere Bohrergebnisse übertrafen die Erwartungen mit Abschnitten von 3 bis 6 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au-Äquivalent) deutlich.

In Nevada, wo im Tagebau oft schon 0,5 g/t Au-Äquivalent als hochprofitabel gelten, ist das eine bemerkenswerte Ansage. Auch die erheblichen Silberbeimischungen von bis zu 648 g/t sind weit mehr als ein willkommenes Zubrot. Wie profitabel das Gesamtkonstrukt sein kann, zeigt der Blick in die Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, kurz PEA





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