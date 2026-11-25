Konrad Laimer spricht über seine ungewohnte Rolle vorne, die verletzungsbedingten Ausfälle bei RB Leipzig und die Konsequenzen der 0:3-Niederlage in der Champions League.

Die Champions League bereitet RB Leipzig aktuell erhebliche Probleme. Nach der deutlichen 0:3-Niederlage im Auswärtsspiel bei Lille OSC äußerte sich Konrad Laimer erstmals öffentlich zu seiner Rolle als Stürmer und den personellen Engpässen im Kader. Der österreichische Nationalspieler stand gegen den französischen Verein ungewöhnlicherweise in der Spitze, um die Offensive zu stabilisieren.

Ungewohnte Rolle als alleiniger Stürmer

Konrad Laimer stand gegen Lille OSC als einziger Stürmer in der Offensive, da die Trainerstab die Taktik anpasste. Laimer beschrieb den Einsatz in der neuen Rolle als anders, erklärte jedoch, dass er versuche, diese Position so umzusetzen, wie er es gewohnt ist. Der Mittelfeldspieler war in anderen Räumen unterwegs und musste versuchen, dem Angriff Raum zu bieten.

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Er gab zu, dass dies sowohl besser als auch schlechter geklappt hat. Letztlich habe er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, was unterschiedlich gut funktioniert habe. Für den Österreicher bleibt jedoch der Mannschaftserfolg das Wichtigste. Heute habe man keine Punkte geholt, was die bittere Realität der Situation unterstreicht.

Taktische Analyse der 0:3-Niederlage

Konrad Laimer ordnete die Pleite in Lille OSC als schwere Niederlage ein. In der ersten Halbzeit spielte RB Leipzig eine sehr ordentliche Leistung. Viele Dinge wurden umgesetzt, wie es sich das Team vorgenommen hatte. Laimer betonte, dass die Leipziger griffig waren und eine gute Energie mitbrachten.

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Man gewann viele Zweikämpfe auf dem Feld. In der zweiten Halbzeit ging diese Dominanz jedoch verloren. Lille erzielte in dieser Phase zwei Tore, was den Lauf des Spiels entscheidend veränderte. Laimer kritisierte, dass man dann nicht mehr das leisten konnte, was man eigentlich leisten kann. Man steht nun ohne Punkte da.

So ist die Champions League, sagte der Mittelfeldspieler. Das Niveau der Konkurrenz ist extrem hoch. Jeder Fehler wird bestraft. Die Leipziger müssen aus dieser Niederlage lernen, um in der Gruppenphase bestehen zu können. Die mentale Stärke wird in den nächsten Spielen geprüft.

Personelle Engpässe als Herausforderung

Auch zu den zahlreichen verletzungsbedingten Ausfällen beim Rekordmeister äußerte sich Konrad Laimer. Gegen tiefstehende Gegner sei es schwierig, wenn wichtige Leistungsträger fehlen. Das Team muss sich mit der bestehenden Personaldecke arrangieren. Individuelle Klasse kann helfen, solche Spiele zu entscheiden oder Tore zu schießen.

Trotzdem wolle er die Personalsituation nicht als Ausrede gelten lassen. Laimer erklärte, dass es ihm eigentlich komplett egal sei, wer nicht spielt. Man hat die Jungs, die man da hat. Das Team steht zusammen. Man versucht, in der Art und Weise mit den verfügbaren Spielern den eigenen Fußball zu spielen.

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Ziel ist es, einfach Spiele zu gewinnen. Die Motivation ist hoch. Man darf sich von den Ausfällen nicht aus der Bahn werfen lassen. Die Mannschaft muss geschlossen auftreten. Die nächsten Aufgaben werden hart werden, doch der Wille zum Sieg bleibt erhalten. Die Spieler zeigen Einsatz und Disziplin auf dem Platz.

Ausblick auf die kommende Saison

Die Leistung in Lille zeigt, dass noch Arbeit an der Konstanz nötig ist. Besonders die zweite Halbzeit kann verbessert werden. Die Defensive muss stabil bleiben. Der Angriff findet oft nicht die nötige Treffsicherheit. Konrad Laimer bleibt ein wichtiger Faktor im Mittelfeld.

Die kommenden Spiele werden entscheiden, wie weit Leipzig in der Champions League kommt. Der Fokus liegt nun auf der Regeneration und der Vorbereitung auf den nächsten Gegner. Die Fans unterstützen das Team weiterhin. Der Weg zur Titelverteidigung ist steinig. Man muss jeden einzelnen Schritt sorgfältig planen. Der Kampf um die Punkte geht weiter.