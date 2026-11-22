Wer Lama und Alpaka sicher erkennt, achtet auf die Ohrenform, die Körpergröße und die Fellstruktur. Wir erklären die biologischen Fakten und Herkunft.

Lama und Alpaka werden in der Öffentlichkeit oft verwechselt, da beide zur Familie der Neuweltkameliden gehören und optisch gewisse Ähnlichkeiten aufweisen. Die klare Unterscheidung zwischen diesen beiden domestizierten Tieren erfolgt jedoch über messbare biologische Merkmale wie die spezifische Körpergröße, die Textur des Fells und vor allem die einzigartige Form der Ohren. Während das Lama als kräftigeres Arbeitstier erscheint, wirkt das Alpaka zierlicher und scheuer. Zusätzlich existieren zwei wildlebende Verwandte, das Guanako und die Vikunja, die das taxonomische Bild komplettieren.

Herkunft und biologische Einordnung

Die Familie der Neuweltkameliden umfasst ausschließlich das Lama, das Alpaka sowie ihre wilden Vorfahren, das Guanako und die Vikunja. Diese Tiere stammen geografisch aus Südamerika, wobei ihr natürliches Verbreitungsgebiet primär in den Andenländern sowie auf den Steppen Chiles und Argentiniens liegt. In der freien Natur sind weder Lamas noch Alpakas anzutreffen, da beide Arten seit Jahrtausenden als domestizierte Nutztiere gezüchtet werden und sich nicht mehr eigenständig in der Wildnis reproduzieren.

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Als wilder Urahn des Lamas gilt das Guanako, das im Grasland und in den Steppen auf Höhen von bis zu 4.000 Metern lebt. Diese Wildform erreicht mit ihrem langen Hals eine Körperlänge von bis zu 2,2 Metern und kann ein Gewicht von 120 Kilogramm erreichen. Das zierlichere Guanako dient als Ausgangspunkt für die Züchtung des domestizierten Lamas.

Der wilde Verwandte des Alpakas ist die Vikunja, die selbst in extremen Höhen bis zu 5.500 Metern überlebt. Sie bleibt mit maximal 1,5 Metern Länge und 50 Kilogramm Körpergewicht deutlich kleiner als ihr domestizierter Verwandter. Diese biologischen Daten bilden die Grundlage für die moderne Zucht und das Verständnis der Tierarten.

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Körpermerkmale und Verhalten im Vergleich

Lamas sind eindeutig die kräftigere und größere der beiden domestizierten Arten. Sie werden in der Regel zwischen 1,8 und 2,4 Metern groß und wiegen meist zwischen 120 und 140 Kilogramm. Typisch für das Aussehen des Lamas sind eine längere Schnauze, grobe Wolle sowie lange, aufrechte Ohren, die sich an der Spitze dreieckig verjüngen. Das Verhalten dieser Tiere wird oft als selbstbewusst, mitunter sogar als stur beschrieben.

Alpakas bleiben mit einer Größe von 90 bis 120 Zentimetern deutlich kleiner. Hennen wiegen bis zu 65 Kilogramm, während Hengste ein Gewicht von bis zu 80 Kilogramm erreichen können. Ihr Kopf ist kürzer gebaut und die Ohren sind klein sowie leicht gebogen. Im Charakter gelten Alpakas als scheu und schreckhaft, was sie von der selbstsichereren Haltung des Lamas abhebt.

Beide Arten leben in sozialen Herden zusammen. Alpakas wirken dabei generally friedlicher, während Lomas territorial reagieren und ihre Gruppe aktiv verteidigen können. Diese verhaltensbiologischen Unterschiede sind bei der Haltung und im Umgang mit den Tieren von großer Bedeutung.

Fellvarianten und Zuchtformen

Bei Alpakas wird primär zwischen den Rassen Huacaya und Suri unterschieden. Das in Deutschland am häufigsten vorkommende Huacaya trägt ein gleichmäßig gekräuseltes Fell. Beim Suri hingegen hängen gelockte Strähnen lang am Körper herab. Diese Unterscheidung ist für die Textilindustrie und die Zucht entscheidend.

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Lamas werden in die Typen Classic, Wooly und Suri eingeteilt. Classic-Exemplare haben kurzes, raueres Fell, während Wooly-Tiere dichtes, lockiges Fell besitzen. Lama und Alpaka können sich untereinander verpaaren, wobei die Kreuzung als Huarizo bezeichnet wird. Ob diese Hybriden steril sind, bleibt in der Wissenschaft unklar. Auch Verbindungen mit Wildformen wie dem Guanako wurden bereits beschrieben.

Abgrenzung zu Altweltkameliden

Neuweltkameliden unterscheiden sich deutlich von Dromedaren und Trampeltieren. Die südamerikanischen Arten besitzen keine Höcker auf dem Rücken und sind wesentlich kleiner als ihre afrikanischen und asiatischen Verwandten. Ihre gespaltenen Hufe bieten ihnen auf steinigem, alpinem Untergrund den nötigen Halt.

Altweltkamele haben dagegen einen durchgehenden Huf und kräftigere Beine, die für das Leben in trockenen Wüstenregionen optimiert sind. Diese evolutionären Anpassungen zeigen, wie unterschiedlich sich die Kamele in ihren jeweiligen Lebensräumen entwickelt haben, ohne miteinander verwandt im engeren Sinne zu sein.