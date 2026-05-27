Lamar Jackson äußert sich positiv zur neuen Trainerreignis und Zukunft bei den Baltimore Ravens

Quarterback Lamar Jackson spricht über die neue Ära unter Head Coach Jesse Minter, seine Wertschätzung für John Harbaugh und seine langfristigen Pläne bei den Baltimore Ravens. Er betont die entspannte Atmosphäre im Team und seine Liebe zur Stadt und Organisation.

Die Baltimore Ravens haben für die Saison 2026 wichtige Änderungen im Trainerteam vorgenommen. Insbesondere wurde Jesse Minter als neuer Head Coach eingestellt, der die Mannschaft zu einer neuen Ära führen und den großen Zielen näherbringen soll.

Quarterback Lamar Jackson berichtete bisher nur Positives über Minter, der die Nachfolge von John Harbaugh angetreten hat. Harbaugh war 18 Jahre lang in Baltimore tätig und maßgeblich daran beteiligt, Jackson zu entwickeln. Jackson äußerte sich warmherzig über seinen früheren Trainer, sprach ihm großen Respekt aus und blickt voller Vorfreude auf die neue Ära unter Minter. Er beschreibt Minter als einen coolen Typen, der ständig ein Lächeln im Gesicht hat, und unterstrich, wie wichtig eine solche positive Ausstrahlung im Teamumfeld sei.

Insgesamt sei die Situation anders und neu, aber die Atmosphäre entspannt und er freue sich auf die kommende Saison. Zudem bestätigte Jackson seine Zuneigung zu den Ravens und der Stadt Baltimore. Sein Vertrag läuft 2027 aus, doch es wird angestrebt, frühzeitig eine Verlängerung zu vereinbaren. Jackson betonte, dass er Baltimore und die Organisation liebe, die ihn gedraftet und mit viel Unterstützung begleitet haben.

Die Umstrukturierung sei abgeschlossen und er fühle sich wohl. Seine langfristige Zukunft bei den Ravens scheint gesichert, da er klarstellte, dass er die Stadt und das Team liebe und bleiben möchte





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