Lamar Jackson fällt nach einem Spielzug aus - Joe Fagnano rückt vor

Lamar Jackson muss im Spiel gegen die Buffalo Bills nach einem Spielzug verletzt raus. Auch Tyler Huntley fällt aus, Joe Fagnano rückt bei den Ravens nach.

Lamar Jackson muss im Spiel der Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills nach nur einem Spielzug wieder vom Feld. Der zweimalige NFL -MVP war nach drei verpassten Partien wegen einer Knöchelverletzung zurückgekehrt, doch sein Comeback endete sofort. Auch Backup Tyler Huntley wurde kurz darauf als fraglich eingestuft, sodass Joe Fagnano unerwartet in den Fokus rückt.

Verletzung von Lamar Jackson im ersten Spielzug

Beim ersten Offensiv-Snap wollte Jackson den Ball an Zay Flowers weitergeben. Bei der Passbewegung prallte seine rechte Wurfhand gegen Bills-Pass-Rusher Greg Rousseau. Jackson brach die Aktion daraufhin ab und lief direkt zur Seitenlinie.

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Kurz darauf verschwand der Quarterback in der Kabine. Die Ravens stuften ihn zunächst wegen einer Verletzung am rechten Daumen als fraglich ein. Wenig später stand fest, dass Jackson nicht weitermachen kann.

Für Baltimore ist das ein besonders harter Rückschlag. Jackson hatte bereits drei Partien wegen einer Knöchelverletzung verpasst und sollte ausgerechnet gegen Buffalo zurückkehren. Dass der Ausfall schon im ersten Angriff passierte, macht die Lage für das Team besonders unglücklich.

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Tyler Huntley fällt als Backup ebenfalls aus

Für Jackson übernahm mit Tyler Huntley der Backup-Quarterback. Auch er bekam jedoch Probleme, denn wegen einer Zehverletzung wurde Huntley ebenfalls als fraglich eingestuft. In der NFL bedeutet dieser Status, dass ein Einsatz ungewiss ist und kurzfristig entschieden wird.

Innerhalb kürzester Zeit fielen damit die beiden ersten Spielmacher der Ravens aus. Die Position des Quarterbacks ist zentral, weil sie Spielzüge lenkt und Angriffe aufbaut. Ein doppelter Ausfall dieser Art stellt das Team deshalb vor große Herausforderungen.

Joe Fagnano als dritter Quarterback im Einsatz

Damit rückte Joe Fagnano in den Mittelpunkt. Der 25-Jährige wurde im Draft nicht ausgewählt und war für diese Partie eigentlich nur als Emergency-Quarterback Nummer drei eingeplant. Nun muss er unverhofft gegen die Buffalo Bills ran.

Ein Emergency-Quarterback ist eine Regelung der NFL, durch die Teams zusätzliche Spielmacher in Reserve halten können. Diese Spieler kommen nur zum Einsatz, wenn die regulären Quarterbacks ausfallen. Genau dieser Fall ist bei den Ravens nun eingetreten.

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Sollte auch Fagnano nicht weitermachen können, hätte Baltimore keinen weiteren Quarterback zur Verfügung. In diesem absoluten Notfall müsste ein Feldspieler einspringen. Vorgesehen dafür ist Running Back Justice Hill.

Die Partie entwickelt sich für die Ravens damit zu einem kompletten Quarterback-Albtraum. Wie sich die Situation weiter entwickelt, bleibt nach den bisherigen Meldungen offen. Die Verletzungen von Jackson und Huntley setzen das Team jedenfalls unter enormen Druck.