Lamar Jackson Operation: NFL-Verletzungen und Kaderänderungen in der Liga

Lamar Jackson fällt mit Daumenbruch aus. Zudem berichten wir über Verletzungen bei den Lions, Seahawks und Eagles sowie wichtige Kaderentscheidungen in der NFL.

Der Star-Quarterback der Baltimore Ravens, Lamar Jackson, steht vor einer langen Pause. Der 29-Jährige zog sich bei seinem Wurfversuch eine schwere Verletzung am rechten Daumen zu. Dabei wurde er von Bills-Linebacker Greg Rousseau unglücklich getroffen. Nach dem Auswechseln vom Feld gaben die Ravens bekannt, dass er für den Rest dieses Spiels nicht mehr antreten kann. Tyler Huntley übernahm als Ersatz, verletzte sich jedoch ebenfalls. Daraufhin mussten die Ravens auf ihren dritten Quarterback, Joe Fagnano, zurückgreifen.

Jackson braucht Operation und Ausfallzeit

Nun liegen neue Details zur Verletzung von Lamar Jackson vor. Laut Ravens-Trainer Jesse Minter ist eine Operation am Daumen notwendig. Der Quarterback wird daraufhin auf die Injured-Reserve-Liste der Liga gesetzt. Dies wurde zunächst von NFL-Insider Adam Schefter berichtet. Jackson wird daher mindestens die nächsten vier Spiele verpassen. Minter wollte sich öffentlich noch nicht festlegen, ob dies zugleich das Saison-Aus bedeutet. Die Unsicherheit um die langfristige Verfügbarkeit des Starspielers belastet das Team schwer.

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St. Brown Entwarnung nach Touchdown-Kontrolle

Bei den Detroit Lions gab es eine andere Art von dramatischem Augenblick. Amon-Ra St. Brown schien bei einem 24-Yard-Catch in der Endzone hart aufzuschlagen. Der Versuch war zunächst als Touchdown gewertet worden. Nach einer genauen Überprüfung der Videobilder wurde die Entscheidung jedoch zurückgenommen. Der 27-Jährige begab sich zur Untersuchung in die Umkleidekabine. Anschließend gaben die Lions jedoch Entwarnung. St. Brown konnte wieder auf das Feld zurückkehren.

Seahawks planen Rückkehr von Charbonnet und Price

Die Seattle Seahawks blicken auf ihr wichtiges NFC-Spiel gegen die Chicago Bears. Zum Einsatz könnten die beiden Running Backs Zach Charbonnet und Jadarian Price wieder zurückkehren. Beide wurden vor dem Spiel vom Injury Report entfernt. Charbonnet feiert damit wahrscheinlich sein Saisondebüt. Er hatte sich in der Vorsaison in den Playoffs einen Kreuzbandriss zugezogen. Vor seiner Verletzung bildete er mit Price ein gefährliches Duo. Price verpasste die vergangenen vier Spiele wegen einer Brustverletzung. Ob der Erstrunden-Pick spielt, hielt Chefcoach Mike Macdonald offen. Sollte Price von der Injured-Reserve-Liste aktiviert werden, müsste Platz im 53er-Kader geschaffen werden. Gegen die Bears steht Tackle Charles Cross wegen einer Knöchelverletzung nicht zur Verfügung. Auch Wide Receiver Rashid Shaheed fällt mit einer Knieverletzung aus. Pass Rusher Uchenna Nwosu hat ebenfalls einen verletzten Knöchel und ist als Zweifel gelistet.

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Chargers setzen auf Ersatz für Derwin James

Auch die Los Angeles Chargers müssen ohne ihren Star-Safety Derwin James Jr. spielen. Der sechsmalige All-Pro fällt seit Anfang Oktober wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Nach einem Rückschlag in der Rehabilitation wurde er nun auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt. Damit verpasst er mindestens vier weitere Partien. Als Ersatz wurde Cornerback Isas Waxter dauerhaft vom Practice Squad in den aktiven Kader berufen. Zudem wurde Kaiir Elam für das Stadtduell gegen die Rams aus dem Trainingskader hochgezogen. Diese Verschiebungen zeigen die Tiefe der Defensive bei den Chargers.

Eagles ohne A.J. Brown und Henderson

Die Philadelphia Eagles können auch in Week 8 nicht auf Star-Receiver A.J. Brown verzichten. Der 29-Jährige steht wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung. Damit bleibt Brown in dieser Saison vom Pech verfolgt. Eine Knöchelverletzung hatte ihn zu Saisonbeginn bereits mehrere Spiele gekostet. Neben Brown kann auch Running Back TreVeyon Henderson in Miami nicht mitwirken. Der 24-Jährige ist erkrankt und verpasste deshalb beide Trainings am Donnerstag und Freitag. Dies schwächt die Offense der Eagles erheblich.

Panthers erleiden Rückschlag mit Daron Payne

Die Carolina Panthers müssen einen herben Rückschlag verkraften. Defensive Tackle Daron Payne zog sich im Training eine Fraktur im Fuß zu. Er wird wahrscheinlich den Rest der Saison verpassen. Dies ändert auch etwas an der anstehenden Trade Deadline. Die Defensivlinie der Panthers war bisher eine Stärke. Mit dem Ausfall von Payne muss das Team nach neuen Lösungen suchen, um die Defensive aufrechtzuerhalten.