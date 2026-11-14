Lamar Jackson: Ravens klären Operationstermin nach Daumenbruch

Baltimore Ravens Quarterback Lamar Jackson unterzieht sich einer Operation am rechten Daumen. Coach Jesse Minter und Reporter Adam Schefter geben Details zur Verletzung und den Chancen auf ein Comeback.

Die Baltimore Ravens haben erhebliche Fortschritte bei der Behandlung ihrer höchsten Offensivwaffe gemacht. Quarterback Lamar Jackson hat laut den Berichten von ESPN-Reporter Adam Schefter die vergangene Woche für eine operative Intervention am rechten Daumen genutzt. Diese Maßnahme war notwendig geworden, nachdem sich der Spieler das Band beim ersten Spielzug gegen die Buffalo Bills schwer verletzte. Die Verletzung umfasst sowohl einen Knochenbruch als auch eine Ausrenkung des Daumens, was den Start in die laufende Saison abrupt beendete.

Medizinische Einordnung und Zeitplan

Der Assistenztrainer für Verteidigung und aktuelle Koordinator Jesse Minter hat am 13. November offizielle Statements zur Genesungsdauer abgegeben. Er betonte, dass eine Heilung in der Regel zwischen sechs und zehn Wochen in Anspruch nimmt. Allerdings warnte er davor, einen festen Zeitpunkt für die Rückkehr zu nennen. Die Ravens-Organisation bleibt entschlossen, ihre Strategie an den individuellen Fortschritten des Spielers auszurichten, anstatt sich an starren Kalendertagen festzuhalten.

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Comeback-Möglichkeiten in der Liga

Es gibt realistische Chancen, dass Lamar Jackson noch in der regulären Saison auf dem Feld steht. Hängt die Genesung von der unteren Grenze des medizinischen Fensters von sechs Wochen ab, würde dies eine Teilnahme am Ende der Spielzeit ermöglichen. Sollte die Rehabilitation jedoch die volle Dauer von zehn Wochen beanspruchen, wäre ein Einsatz erst in den entscheidenden Playoff-Playoffs vorstellbar. Der Fokus liegt aktuell darauf, den Quarterback so schnell wie sicher wieder fit zu machen.

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Statistische Lage und Ersatzmann

Bevor die Daumenverletzung ihn ausschaltete, litt Jackson bereits unter einem Problem am Knöchel, das ihn drei Partien fehlte. In den fünf Spielen, die er bestritt, warf er 967 Yards, sechs Touchdowns und eine Interception. Zudem erlief er 144 Yards und erzielte einen zusätzlichen Touchdown. Um das Team zu stabilisieren, verpflichteten die Ravens Jacoby Brissett per Transfer von den Arizona Cardinals. Er wird am Montagabend gegen die Los Angeles Chargers sein Debüt für Baltimore geben.

Auswirkungen auf die Playoff-Hoffnungen

Die Ravens befinden sich in einer kritischen Phase ihrer Kampagne für die Playoffs. Nach vier Niederlagen in Folge liegt die Bilanz bei vier Siegen und fünf Niederlagen. Jesse Minter erklärte in einer Mitteilung des Vereins, dass sie entschlossen sind, in der zweiten Saisonhälfte ihren besten Football zu spielen. Die Rückkehr des star Quarterbacks gilt als Schlüsselfaktor, um die aktuellen Defizite wettzumachen und die Reihen für die entscheidenden Monate der Liga zu stärken.