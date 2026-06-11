Lamar Jackson's New Offensive Coordinator Brings New Ideas and Challenges

Lamar Jackson, the quarterback of the Baltimore Ravens, is facing a new offensive system and a new offensive coordinator, Declan Doyle, who brings new ideas and challenges. The Ravens hope to find their way back to success with the new team.

Bei den Baltimore Ravens bleibt kaum ein Stein auf dem anderen. Lamar Jackson muss sich an ein komplett neues Offensivsystem gewöhnen – und spricht selbst von einer der größten Herausforderungen seiner NFL-Karriere.

Während auf dem Feld ein Neustart beginnt, ist eine wichtige Zukunftsfrage weiterhin offen. eine neue Ära. Mit Declan Doyle hat der Quarterback einen neuen Offensive Coordinator – und muss sich an ein System gewöhnen, das sich deutlich von allem unterscheidet, was er bislang in der NFL erlebt hat.

"Ich werde gerade gefordert", sagte Jackson gegenüber "The Baltimore Banner". "Es ist ein neues System mit einer komplett neuen Sprache. Aus dem alten System wurde praktisch nichts übernommen.

", "Declan Doyle hat in der vergangenen Saison im Trainerstab von Ben Johnson bei den Chicago Bears gearbeitet und bringt offenbar zahlreiche neue Ideen mit nach Baltimore. Wide Receiver Zay Flowers erklärte sogar, er habe einige Konzepte noch nie gesehen. Auch der Umgangston unterscheidet sich für Jackson von dem, was er bisher gewohnt war. Doyle gehe sehr direkt mit seinem Quarterback um und werde dabei auch mal laut.

"Ich bin ein Spieler, der sich coachen lässt", sagte Jackson. "Manchmal sieht er Dinge, die ich nicht sehe. Manchmal sehe ich Dinge, an die er vielleicht nicht gedacht hat. Das ist großartig.

Wir ergänzen uns gegenseitig.

", "Nach einer enttäuschenden Saison hoffen die Ravens, mit dem neuen Trainerteam wieder den Weg zurück in die Erfolgsspur zu finden. Jackson kam 2025 auf 21 Touchdown-Pässe bei sieben Interceptions und wies mit einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen erstmals in seiner Karriere eine negative Bilanz auf.

Zudem waren seine 349 Rushing Yards der niedrigste Wert seiner NFL-Laufbahn. Während sich auf dem Feld vieles verändert, bleibt eine wichtige Sache weiterhin ungeklärt: Jackson besitzt zwar noch einen Vertrag bis einschließlich 2027, Gespräche über eine erneute Verlängerung sind bislang aber versandet. Das sorgt wie schon 2023 für Unruhe in Baltimore. Damals zog sich die Vertragsposse über mehrere Monate inklusive einer Trade-Forderung von Jackson. Das soll dieses Mal verhindert werden





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