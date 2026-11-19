Lamar Jackson steht vor einem Wechsel. Ohne Titel in Baltimore endet seine Karriere. Die Ravens haben versäumt, ein Team um ihn aufzubauen.

Lamar Jackson, zweimaliger MVP der National Football League, droht seine Hall-of-Fame-Karriere ohne einen Super-Bowl-Titel bei den Baltimore Ravens beenden zu müssen. Der Superstar hat die Geduld mit der Franchise verloren, da die Führungsebene seine hohen Ansprüche auf das Feld nicht erfüllt. Er muss jetzt die Konsequenzen ziehen und einen Trade forcieren, um seine Titelchancen nicht zu verschwenden.

Offensive Line scheitert an Schutzpflichten

Die aktuelle Spielzeit legt die strukturellen Versäumnisse der Baltimore Ravens schonungslos offen. Das Team hat bereits fünf Niederlagen in Serie kassiert und rangiert in der AFC North am Tabellenende. Jackson zog sich bei seinem Comeback gegen die Los Angeles Rams eine Knöchelverletzung zu und muss erneut längere Zeit pausieren. Seine Offensive Line konnte ihn auch in dieser Saison nicht ausreichend schützen, was bei der Chefetage Alarmglocken schrillen lassen müsste.

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Stattdessen bekommt Baltimore seit Jahren keine dauerhaft verlässliche Offensive Line vor ihrem Quarterback zusammen. Selbst die im Sommer vorgenommenen Verstärkungen haben bislang nicht den gewünschten Effekt erzielt. Jackson wurde in dieser Saison immer wieder unter Druck gesetzt, während die Offensive insgesamt viel zu häufig von seiner individuellen Klasse abhängig war. Ein Quarterback dieses Kalibers darf nicht Woche für Woche dafür verantwortlich sein, die strukturellen Schwächen seiner Mannschaft auszugleichen.

Kaderpolitik verhindert Titelambitionen

Isaiah Likely ließ Baltimore einen wichtigen Baustein der Offensive ziehen, ohne ihn adäquat zu ersetzen. Gleichzeitig wirkt der Kader an mehreren Stellen überaltert und finanziell wenig flexibel. Statt Jackson mit jungen, entwicklungsfähigen Leistungsträgern zu umgeben, haben die Ravens zu lange auf eine Mannschaft gesetzt, deren bestes Zeitfenster zunehmend hinter ihr liegen könnte. Die Konsequenzen dieser Kaderpolitik sind inzwischen auf dem Feld nicht mehr zu übersehen.

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Lamar Jackson nutzt Vertragsklausel

Jackson ist der Letzte, dem man mangelnde Loyalität vorwerfen könnte. Er hat Baltimore zwei MVP-Auszeichnungen beschert, die Franchise über Jahre zu einem ernsthaften Titelkandidaten gemacht und trotz wiederkehrender Probleme immer wieder versucht, das Team zu tragen. Doch Loyalität darf keine Einbahnstraße sein. Ein Spieler, der zu den besten Quarterbacks seiner Generation gehört, muss nicht akzeptieren, dass seine besten Jahre durch schlechte Entscheidungen der eigenen Führungsetage verstreichen.

Sein Vertrag läuft nach der Saison 2027 aus, eine No-Trade-Klausel gibt ihm zudem die volle Kontrolle über einen möglichen Wechsel. Die Ravens können ihn also nicht einfach gegen seinen Willen abgeben. Wenn Jackson noch einmal um den Super Bowl spielen möchte, sollte er ernsthaft darüber nachdenken, einen Trade zu fordern. Er hat nur noch begrenzt Zeit auf seinem sportlichen Höhepunkt und sollte diese nicht damit verbringen, immer wieder dieselben Baustellen in Baltimore zu kompensieren.

Ravens verschwenden Hall-of-Fame-Potenzial

Die Baltimore Ravens verschwenden mit ihren Entscheidungen das Potenzial einer Hall-of-Fame-Karriere. Jackson hat der Franchise genug gegeben. Jetzt ist es an der Zeit, dass er an sich selbst denkt. Ein Abschied wäre kein Zeichen mangelnder Verbundenheit, sondern möglicherweise die einzige Konsequenz, die Baltimore endlich zum Umdenken zwingt. Lamar Jackson sollte nicht länger darauf hoffen, dass die Ravens irgendwann ein Super-Bowl-Team um ihn herum aufbauen.