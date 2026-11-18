Lamar Jackson steht am Scheideweg. Die Baltimore Ravens verfehlen seine Anforderungen. Ein Wechsel ist notwendig, um die Karriere mit einem Super-Bowl-Titel zu krönen.

Lamar Jackson bleibt einer der herausragendsten Quarterback s der NFL, doch die strategische Ausrichtung der Baltimore Ravens erreicht zunehmend nicht mehr seinen persönlichen und sportlichen Ansprüchen. Nach Jahren der Treue zum Franchise muss der Superstar nun Konsequenzen ziehen, da ansonsten seine Hall-of-Fame-Karriere in Baltimore ohne die notwendige Auszeichnung als Super-Bowl-Sieger enden könnte.

Er hat lange genug versucht, aus einem Kader, der seinen hohen Standards nicht gerecht wird, das statistisch und sportlich mögliche Maximum herauszuholen. Er hat ebenfalls lange genug mit seiner außergewöhnlichen individuellen Klasse kaschiert, was in der Führungsetage von Baltimore fundamental schiefläuft. Die aktuelle sportliche Misere legt die strukturellen Versäumnisse der Ravens schonungslos offen.

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Tabellenrückstand und defensive Schwächen

Die Baltimore Ravens haben fünf Niederlagen in Serie kassiert und stehen aktuell in der Division AFC North am Tabellenende. Zudem muss das Team erneut längere Zeit auf seinen Superstar verzichten. Diese Situation verschärft sich, nachdem Jackson sich bei seinem Comeback gegen die gegnerische Defensive erneut eine Verletzung zugezogen hat. Eine Knöchelverletzung hatte ihn zuvor bereits mehrere Spiele ausfallen lassen, was die Belastungsspitze deutlich erhöht.

Die Offensive Line konnte ihn dabei einmal mehr nicht ausreichend schützen. Dass Jackson nach einer verletzungsgeplagten Vorsaison nun schon wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen hat, sollte in der Chefetage sämtliche Alarmglocken schrillen lassen. Diese physikalische Abnutzung ist ein direktes Ergebnis der mangelnden Unterstützung durch das eigene offensive Blockierteam.

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Offensive Line als kritischer Engpass

Die Offensive Line müsste bei der Kaderplanung eigentlich oberste Priorität genießen. Stattdessen bekommt Baltimore seit Jahren keine dauerhaft verlässliche Einheit vor seinem Quarterback zusammen. Natürlich ist die aktuelle Misere auch von Verletzungen geprägt. Doch selbst die im Sommer vorgenommenen Verstärkungen haben bislang nicht den gewünschten Effekt erzielt, um Jackson wirksam zu schützen.

Jackson wurde in dieser Saison immer wieder unter Druck gesetzt, während die Offensive insgesamt viel zu häufig von seiner individuellen Klasse abhängig war. Ein Quarterback dieses Kalibers darf nicht Woche für Woche dafür verantwortlich sein, die strukturellen Schwächen seiner Mannschaft auszugleichen. Die Verantwortung liegt bei der Trainingsleitung und der Personalabteilung, nicht nur beim Spieler.

Versäumte Kaderplanung und Alterungsprozess

Isaiah Likely ließ Baltimore einen wichtigen Baustein der Offensive ziehen, ohne ihn adäquat zu ersetzen. Gleichzeitig wirkt der Kader an mehreren Stellen überaltert und finanziell wenig flexibel. Statt Jackson mit jungen, entwicklungsfähigen Leistungsträgern zu umgeben, haben die Ravens zu lange auf eine Mannschaft gesetzt, deren bestes Zeitfenster zunehmend hinter ihr liegen könnte.

Dies ist ein Punkt, der bei der Analyse der Franchise-Strategie oft übersehen wird. Die finanzielle Starre verhindert notwendige Neuzugänge. Die Altersstruktur bremst die Entwicklung. Die Konsequenzen dieser Kaderpolitik sind inzwischen auf dem Spielfeld nicht mehr zu übersehen. Der sportliche Verfall zeigt sich in den verlorenen Spielen und der fehlenden Offensive-Balance.

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Vertragslage und Notwendigkeit eines Transfers

Dabei ist Lamar Jackson der Letzte, dem man mangelnde Loyalität vorwerfen könnte. Er hat Baltimore zwei MVP-Auszeichnungen beschert, die Franchise über Jahre zu einem ernsthaften Titelkandidaten gemacht und trotz wiederkehrender Probleme immer wieder versucht, das Team zu tragen. Doch Loyalität darf keine Einbahnstraße sein. Ein Spieler, der zu den besten Quarterbacks seiner Generation gehört, muss nicht akzeptieren, dass seine besten Jahre durch schlechte Entscheidungen der eigenen Führungsetage verstreichen.

Sein Vertrag läuft nach der Saison 2027 aus. Eine No-Trade-Klausel gibt ihm zudem die Kontrolle über einen möglichen Wechsel. Die Ravens können ihn also nicht einfach gegen seinen Willen abgeben. Umgekehrt bedeutet das aber auch: Wenn Jackson tatsächlich noch einmal um den Super Bowl spielen möchte, sollte er ernsthaft darüber nachdenken, einen Trade zu fordern.

Er hat nur noch begrenzt Zeit auf seinem sportlichen Höhepunkt - und sollte diese nicht damit verbringen, immer wieder dieselben Baustellen in Baltimore zu kompensieren. Die Ravens verschwenden mit ihren Entscheidungen das Potenzial einer Hall-of-Fame-Karriere. Jackson hat der Franchise genug gegeben. Jetzt ist es an der Zeit, dass er an sich selbst denkt. Ein Abschied wäre kein Zeichen mangelnder Verbundenheit, sondern möglicherweise die einzige Konsequenz, die Baltimore endlich zum Umdenken zwingt. Lamar Jackson sollte nicht länger darauf hoffen, dass die Ravens irgendwann ein Super-Bowl-Team um ihn herum aufbauen.