Lamar Jackson verletzt sich direkt beim NFL-Comeback gegen die Buffalo Bills

Lamar Jackson kehrt nach drei Spieltagen zurück, verletzt sich jedoch sofort beim ersten Snaps gegen die Bills am Daumen. Kein Update zum Ausfall.

Der Star-Quarterback der Baltimore Ravens, Lamar Jackson, steht kurz vor dem bitteren Ende seiner Rückkehr in die National Football League. Am kommenden Sonntag, gegen Ende der ersten Woche, tritt der 29-Jährige nach seiner dreiwöchigen Pause gegen die Buffalo Bills an. Doch sein Comeback dauert gerade einmal einen einzigen Spielzug. Dann muss der Quarterback schon wieder verletzt vom Feld.

Erster Angriff endet mit schmerzhafter Berührung

Beim ersten Offensiv-Snap der Ravens setzt Jackson zum Pass auf Zay Flowers an. Dabei kracht seine rechte Wurfhand gegen Bills-Pass-Rusher Greg Rousseau. Jackson bricht seinen Bewegungsablauf ab und macht sich sofort in Richtung Seitenlinie auf. Er verschwindet anschließend in der Kabine.

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Die Ravens melden ihn zunächst wegen einer Verletzung am rechten Daumen als "questionable". Doch wenig später folgt die bittere Entscheidung: Für Jackson ist das Spiel beendet. Er kann nicht mehr auf dem Platz zurückkehren.

Spezielle Rivalität mit Buffalo bleibt unentschieden

Besonders bitter ist das Aus: Ausgerechnet gegen Buffalo sollte Jackson sein Comeback feiern. Der zweimalige NFL-MVP hatte zuvor drei Partien wegen einer Knöchelverletzung verpasst. Seine Rückkehr wird somit erneut auf Eis gelegt, bevor sie überhaupt richtig beginnen konnte.

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Für Jackson übernimmt erneut Ersatzmann Tyler Huntley. Mit ihm als Starter hatten die Ravens während Jacksons drei Spielen Pause nur eine Partie gewonnen und zwei verloren. Diese Statistiken lasten nun schwer auf den Schultern des Teams und seines Ersatzmanns.

Große Unsicherheit über den Zustand des Stars

Jetzt beginnt in Baltimore schon wieder das große Zittern um den wichtigsten Spieler des Teams. Wie schwer Jacksons Daumen verletzt ist und ob ihm erneut eine längere Pause droht, ist bislang nicht bekannt.

Die Fans und das Team hoffen auf eine schnelle Klärung der Diagnosen. Sollte die Verletzung schwerwiegender sein als gedacht, könnte die Saison für Baltimore bereits frühzeitig in eine schwere Krise stürzen. Alle Augen richten sich nun auf die medizinischen Reports.