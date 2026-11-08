Lamar Jackson verletzt sich erneut: Rückkehr in dieser Saison wahrscheinlich

Baltimore Ravens Quarterback Lamar Jackson fällt mit Daumenbruch aus. Nach OP und IR-Liste hofft der Star auf Comeback im Januar bei den Playoffs.

Der starke Quarterback der Baltimore Ravens, Lamar Jackson, muss mit einer weiteren Verletzung im Herbst rechnen, die seine Teilnahme an den ersten Wochen der NFL -Saison 2025 gefährdet. Der 29-jährige Spieler hatte zuvor bereits im vierten Week der Saison während eines Spiels gegen die Rio-Game eine Knöchelverletzung erlitten und war kurz darauf zurückgekehrt. Am vergangenen Sonntag zog er sich jedoch erneut einen Schaden zu, diesmal am rechten Daumen.

Diagnose und operative Behandlung

Die Diagnose umfasst eine Fehlstellung sowie einen Bruch des Daumens an der rechten Hand, wie ESPN nun bestätigte. Um diese Verletzung zu beheben, wird Lamar Jackson unverzüglich operiert. Im direkten Anschluss an die medizinische Untersuchung sprach der Star-Spieler mit seinen Teamkollegen, um sie über den Stand der Dinge zu informieren. In diesem Gespräch betonte er seine Entschlossenheit, dennoch noch innerhalb der laufenden Saison aufs Feld zurückzukehren.

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Verhaltensweisen und Motivation des Spielers

Laut Berichten aus dem engsten Umfeld des Athleten sollen seine Worte an die Mannschaftsinhaber und Trainer "bleibt einfach am Leben" gelautet haben. Diese Aussage wurde energisch und mit voller Überzeugung vorgetragen, was auf die starke mentale Verfassung des Quarterbacks hindeutet. Die Franchise reagierte prompt auf die neue Lage und setzte Lamar Jackson vorübergehend auf die sogenannte IR-Liste, was die Pflichtspielpermit für ihn suspendiert.

Prognose und möglicher Spielplan

Die Regenerationsphase für eine derartige Daumenverletzung dauert in der Regel mindestens sechs Wochen. In ungünstigen Fällen kann die Heilung bis zu neun Wochen in Anspruch nehmen. Lamar Jackson selbst äußerte jedoch den festen Glauben, dass sein Comeback noch in dieser Kalenderphase stattfinden wird. Falls keine Komplikationen auftreten, könnte er ab Anfang Januar wieder in das Training integriert werden.

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Voraussetzungen für die Playoff-Teilnahme

Eine Rückkehr im Januar ist jedoch stark an die sportliche Leistung des Teams gekoppelt. Die Baltimore Ravens befinden sich aktuell in einem negativen Record von 4 Siegen und 5 Niederlagen. Um die Playoffs zu erreichen, muss das Team die verbleibenden Spiele gewinnen und Punkte gutmachen. Nur wenn die Ravens im Endklassement qualifiziert sind, hätte Lamar Jackson eine Chance, an den wichtigen Begegnungen teilzunehmen.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Situation zeigt, wie verletzlich auch Top-Athleten im Profisport sind, insbesondere nach einer kurzen Unterbrechung aufgrund einer früheren Knöchelverletzung. Die Operaton wird den nächsten Schritt der Behandlung sein. Die Fans und Analysten werden nun beobachten, wie schnell der Quarterback von der IR-Liste zurückkehren kann und ob die Mannschaft genug Punkte sammelt, um die Postseason zu erreichen.