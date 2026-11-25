Lamborghini legte zum 30. Jubiläum den Diablo SE30 als radikale Leichtbau-Edition auf - Von dem seltenen Sondermodell wurden weltweit lediglich 150 Stück gebaut

Lamborghini legte zum 30. Jubiläum den Diablo SE30 als radikale Leichtbau-Edition auf - Von dem seltenen Sondermodell wurden weltweit lediglich 150 Stück gebaut - Zur Feier des 30-jährigen Bestehens entwarf Lamborghini den Diablo SE30 als konsequent auf Fahrdynamik ausgerichtete Sonderserie.

Die Produktion des exklusiven Fahrzeugs war auf insgesamt 150 Einheiten begrenzt. Im Vergleich zum Allrad-Pendant Diablo VT setzt dieses Modell auf klassischen Hinterradantrieb und eine Gewichtsersparnis von etwa 180 Kilogramm. Dafür verzichtete Lamborghini unter anderem auf Servolenkung und Klimaanlage, verbaute Plexiglasscheiben, Rennschalensitze und setzte auf Karosserieteile aus Karbon, die in der von Horacio Pagani geleiteten Verbundwerkstoff-Abteilung gefertigt wurden. Der 5,7 Liter große V12-Saugmotor leistet dank eines überarbeiteten Kraftstoffsystems, Ansaugbrücken aus Magnesium und einer strömungsoptimierten Abgasanlage 525 PS.

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SE30 in rund vier Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 320 Kilometer pro Stunde. Optisch hebt sich die Jubiläumsedition durch eine geänderte Frontschürze zur besseren Bremsenkühlung, eine lamellenartige Motorabdeckung sowie einen Heckflügel mit verstellbarer Abrisskante ab. Von den 150 produzierten Fahrzeugen verließen laut Werksunterlagen nur 25 das Werk als Rechtslenker, wovon wiederum lediglich neun Exemplare für den britischen Markt bestimmt waren.

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Das hier im Rahmen der Londoner Auktion 2026 als Los 139 zu einem Richtpreis von 1,3 Millionen britischen Pfund angebotene Chassis mit der Nummer RLA12122 wurde am 26. Juni 1995 fertiggestellt und ursprünglich von der königlichen Familie von Brunei bestellt. Zu den dokumentierten Wartungsarbeiten zählen eine Überholung der hinteren Bremsen im Juni 2017, der Austausch des vorderen linken Radlagers im April 2024 sowie ein Service von Motoröl, Filtern und Bremsflüssigkeit im März 2026.

Als Schätzpreis für den Verkauf nennt RM Sotheby's 1,3 Millionen britische Pfund, umgerechnet 1,55 Millionen Euro. Da sich das Fahrzeug im Rahmen eines vorübergehenden Zollverfahrens in Großbritannien befindet, muss es nach dem Verkauf entweder mit entsprechenden Ausfuhrdokumenten exportiert oder durch Entrichtung der fälligen Einfuhrabgaben und Steuern regulär im Vereinigten Königreich verzollt werden.