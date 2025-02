Lamborghini setzt in der DTM 2025 auf zwei Werksfahrer

Das TGI Lamborghini Team by GRT startet in der DTM 2025 mit dem Werksfahrer-Duo Luca Engstler und Jordan Pepper. Das Team aus Österreich wird mit zwei Lamborghini Huracán GT3 Evo2 in der Saison an den Start gehen.

Das DTM -Fahrerfeld für die Saison 2025 nimmt langsam Gestalt an. Lamborghini setzt von Anfang an auf zwei Werksfahrer . Einer kennt das Gefühl von Siegen bereits aus der vergangenen Saison. Das TGI Lamborghini Team by GRT stellt sich beim Saisonauftakt am 25. April in Oschersleben mit dem Duo Luca Engstler (Kempten) und Jordan Pepper (Südafrika) aus der Werksmannschaft der italienischen Marke.

Das Team aus Österreich schickt die beiden Lamborghini-Werksfahrer in zwei Lamborghini Huracán GT3 Evo2 in die Rennen. Unterstützt wird das Team um Gottfried Grasser von Lamborghini Squadra Corse. \Für Engstler, der 2024 beim Auftakt in Oschersleben sowie beim Finale in Hockenheim Siege einfuhr, wird es die dritte DTM-Saison. „Werksfahrer einer so großartigen Marke wie Lamborghini zu werden, macht mich unfassbar stolz und glücklich“, wird der 24-Jährige in einer Mitteilung vom Team zitiert. Er hofft, „dass wir an die Siege im vergangenen Jahr anknüpfen können“. Engstlers Fahrzeug wird in den Farben seines Partners Liqui Moly erstrahlen. Pepper, der 2024 lediglich am Sachsenring DTM-Rennkilometer sammelte und einen zehnten Platz einfuhr, feierte bereits Titel und Einzelsiege in Nordamerika und Australien. Der gebürtige Johannesburger war bislang für Bentley und Lamborghini im Einsatz. Für ihn wird „ein Traum wahr“. Der 28-Jährige betont: „Im vergangenen Jahr konnte ich bei meinem Gaststart bereits einen kleinen Vorgeschmack bekommen und wusste ab diesem Moment, dass ich alle Hebel in Bewegung setzen werde, um Stammfahrer in der DTM zu werden“. Er sei „sehr motiviert“. \Teamchef Grasser will den nächsten Schritt machen und hebt hervor, dass das Team erstmals „mit zwei Lamborghini-Werksfahrern die volle DTM-Saison bestreiten“ wird. „Mit unserem starken Gesamtpaket erwarte ich auf jeden Fall, dass wir regelmäßig in die Top-Fünf fahren - gerne natürlich mehr“, gibt der 46-Jährige das Ziel vor. Dabei geht der Blick zunächst auf die ersten drei Events in Oschersleben, am Lausitzring und in Zandvoort: „Wir konzentrieren uns zunächst aber auf die ersten sechs Rennen, wollen dort gut und stabil Punkte sammeln und dann sehen wir weiter“. Die DTM sieht Grasser als „eine sich stetig weiterentwickelnde und wachsende Plattform“. Der Österreicher lobt: „Zudem macht sich die DTM mit der Einführung des innovativen, erneuerbaren Kraftstoffes zum Aushängeschild für die Zukunft und zeigt so eine dringend benötigte Alternative für die Autoindustrie auf.





