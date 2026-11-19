Der Lamborghini Silhouette war 1976 der erste offene Sportwagen der Marke, blieb aber ein Flop. Nur 54 Fahrzeuge entstanden. Jetzt kehrt der Exot mit hohem Sammlerwert zurück.

Der Lamborghini Silhouette verbindet ikonisches Design von Marcello Gandini mit einer 3,0-Liter-V8-Maschine. Vor 50 Jahren lancierte der Hersteller in Sant'Agata Bolognese dieses offene Modell. Es sollte die US-amerikanischen Sportwagenmärkte erobern. Doch fehlende Zulassungen und eine Finanzkrise verhinderten den Erfolg. Heute gilt das Fahrzeug als extrem seltene Rarität mit einem Marktanteil von nur 54 Exemplaren.

Technische Daten und Designdetails

Das Fahrzeug basiert technisch auf dem Lamborghini Urraco. Der V8-Mittelmotor leistet 260 PS. Das Fahrzeug ist 4,32 Meter lang und wiegt rund 1250 Kilogramm. Marcello Gandini gestaltete die spektakuläre Karosserie. Sie enthält herausnehmbare Targa-Dachpaneele. Diese lassen sich hinter den Sitzen verstauen. Klappscheinwerfer und kantige Radhäuser sind markante Merkmale.

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Die Räder stammen von Campagnolo. Sie sind aus Magnesium gefertigt. Vier Doppelvergaser versorgen den Achtzylinder mit Kraftstoff. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 260 km/h angegeben. Das Starten erfordert Fingerspitzengefühl. Die Motoren reagieren nicht sofort.

Marktschwierigkeiten und Exportprobleme

Lamborghini plante den Erfolg primär in den USA. Dort durfte das Modell jedoch nie offiziell verkauft werden. Die notwendige Zulassung fehlte vollständig. Gleichzeitig befand sich das Unternehmen in einer schweren Finanzkrise. Die Ölkrise führte zu einem Einbruch der Nachfrage.

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Teure Sportwagen wurden weniger gekauft. Der Silhouette hatte daher kaum eine Chance. Der italienische Hersteller kämpfte gegen die Konjunktur. Die Produktion lief dennoch zwischen 1976 und 1979. 54 Einheiten entstanden in dieser Zeit. Davon waren neun Rechtslenker. Diese Zahl bleibt bis heute relevant für Sammler.

Fahrerlebnis und Bedienungskomfort

Das Fahren erfordert physische Arbeit. Die Kupplung geht schwer. Die Gänge lassen sich nur mit Nachdruck einlegen. Die offene Schaltkulisse mechanisch klickt. Die Lenkung reagiert direkt. Sie verfügt über keine Servounterstützung.

Die Bremsen greifen spät im Pedalweg. Dies erfordert Gewöhnung. Der raue Sound entschädigt für die Mühe. Der V8-Achtzylinder erklingt aggressiv. Das unverfälschte Fahrgefühl fasziniert. Die Kombination aus Mechanik und Klang ist einzigartig.

Aktueller Marktwert und Sammlerkollekte

Der Gebrauchtwagenmarkt bietet selten Silhouetten. Nur 54 Exemplare wurden gebaut. Sammler zahlen Preise zwischen 130.000 und 150.000 Euro. Dieser Wert liegt deutlich über vielen anderen Modellen. Sant'Agata Bolognese produziert heute andere Fahrzeuge. Der Silhouette bleibt ein Nischenprodukt.

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Höhere Preise sind für häufiger gebaute Modelle heute normal. Der Silhouette ist dennoch begehrter. Das Vierspeichenlenkrad ist tief geschüsselt. Der V8-Sound bleibt unvergessen. Fans erkennen den besonderen Charakter. Das Fahrzeug steht für eine vergessene Ära. Die Geschichte des Exoten bleibt erhalten. Die Seltenheit treibt die Preise. Sammler schätzen die Unikate. Der Markt reagiert sensitiv.