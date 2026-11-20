Der Lamborghini Temerario Spyder kommt mit elektrischem Hardtop, 920 PS und 343 km/h. Lieferungen ab 2027. Alles über die Technik und Preise.

Automobili Lamborghini S.p.A. erweitert die Modellpalette des Temerario um die offene Ausführung, den Temerario Spyder. Der Nachfolger des Huracán bietet eine technische Innovation durch ein elektrisch versenkbares Hardtop statt eines Stoffverdecks. Das zweiteilige Dach verschwindet in nur 17 Sekunden hinter den Sitzen und lässt sich bei Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h im Fahrbetrieb öffnen oder schließen.

Technische Innovation und Aerodynamik

Die Dachkonstruktion und das Heck des Spyder wurden von Lamborghini eigenständig entwickelt, um die Fahrdynamik nicht zu beeinträchtigen. Trotz des offenen Aufbaus soll der Supersportler die gleiche Aerodynamik und den gleichen Anpressdruck wie das Coupé erreichen. Luftleitende Kappen hinter den Sitzen von Fahrer und Beifahrer lenken den Fahrtwind gezielt um die Insassen herum. Dies sorgt für ein komfortables Fahrerlebnis und verhindert, dass Luftwirbel die Stabilität des Fahrzeugs negativ beeinflussen.

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Motorleistung und Beschleunigungswerte

Unter der Motorhaube befindet sich ein 4,0-Liter-V8-Biturbo-Motor, der von drei Elektromotoren unterstützt wird. Die kombinierte Systemleistung beträgt satte 920 PS. Besonders beeindruckend ist, dass der Biturbo-V8-Motor bis auf 10.000 Umdrehungen pro Minute hochdreht. Damit erreicht der offene Supersportler eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 343 km/h. Den Sprint auf Tempo 200 erledigt der Temerario Spyder in nur 7,3 Sekunden. Diese Werte unterstreichen die Position des Fahrzeugs als eines der leistungsstärksten Fahrzeuge seiner Kategorie.

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Klangregulierung und Cockpit-Technik

Im Cockpit steht der Sound des V8-Motors im Fokus. Eine elektrisch verstellbare Heckscheibe regelt den Klang von Motor und der optionalen Abgasanlage von Akrapovič. So lässt sich der Klang nach Geschmack in den Innenraum holen. Die Innenausstattung übernimmt die Technik des Coupés. Vor dem Fahrer sitzt ein 12,3-Zoll-Display, dazu kommen ein 8,4-Zoll-Touchscreen und optional ein zusätzlicher Bildschirm für den Beifahrer. Diese Ausstattung sorgt für eine moderne und intuitive Bedienung aller Fahrzeugfunktionen.

Verfügbarkeit und Preiserwartungen

Bestellbar soll der Temerario Spyder noch Ende 2026 sein, die ersten Kundenautos werden für 2027 erwartet. Einen Preis nennt Lamborghini S.p.A. noch nicht. Da das Coupé bereits bei rund 300.000 Euro startet, dürfte die offene Variante deutlich darüber liegen. Wer einen Temerario Spyder besitzen möchte, muss daher Geduld mitbringen und wahrscheinlich deutlich mehr als 300.000 Euro auf dem Konto haben. Die Kombination aus sportlicher Leistung und maximalem Frischluftfaktor macht das Fahrzeug zu einem einzigartigen Angebot im Bereich der Supersportwagen.