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Lamin Sabally kehrt zurück: Rasta Vechta und Niners Chemnitz präsentieren erste Neuzugänge

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Lamin Sabally kehrt zurück: Rasta Vechta und Niners Chemnitz präsentieren erste Neuzugänge
Lamin SaballyRasta VechtaNiners Chemnitz
📆04/06/2026 17:24:00
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Lamin Sabally, der Bruder von WNBA-Stars Satou und Nyara Sabally, wechselt zurück nach Deutschland und schließt sich Rasta Vechta an. Der 23-Jährige hat in den USA an verschiedenen Colleges gespielt und konnte durch sogenannte NIL-Deals ein Vielfaches verdienen. Er bringt viel Potenzial mit und hat sich in den USA hervorragend entwickelt. Sabally wurde in Berlin geboren und entschied sich für Vechta, weil der Klub viel dafür tut, seine Spieler weiterzuentwickeln. Er spielt mit viel Energie und Zug zum Korb, aber seine Schwachstelle ist der Dreier. Vechta plant, ihn auf beiden großen Positionen einzusetzen. Auch die Niners Chemnitz präsentieren ihren ersten Neuen, Flügelspieler Javon Bess, der von den MLP Academics Heidelberg kommt. Der ehemalige U20-Nationalspieler ist begeistert von der Basketballkultur in Chemnitz. Die MHP Riesen Ludwigsburg haben unterdessen ihren neuen Sportlichen Leiter präsentiert, der zunächst damit beschäftigt ist, den Kader auszumisten.

Lamin Sabally , der kleine Bruder der WNBA-Stars Satou und Nyara Sabally, kehrt nach Deutschland zurück und schließt sich Rasta Vechta an. Der 23-jährige Sabally hat in den USA an verschiedenen Colleges gespielt und konnte durch sogenannte NIL-Deals ein Vielfaches verdienen.

Er bringt viel Potenzial mit, wie Trainer Christian Held betont, und hat sich in den USA hervorragend entwickelt. Sabally wurde in Berlin geboren und entschied sich für Vechta, weil der Klub viel dafür tut, seine Spieler weiterzuentwickeln. Er spielt mit viel Energie und Zug zum Korb, aber seine Schwachstelle ist der Dreier. Vechta plant, ihn auf beiden großen Positionen einzusetzen.

Auch die Niners Chemnitz präsentieren ihren ersten Neuen, Flügelspieler Javon Bess, der von den MLP Academics Heidelberg kommt. Der ehemalige U20-Nationalspieler ist begeistert von der Basketballkultur in Chemnitz. Die MHP Riesen Ludwigsburg haben unterdessen ihren neuen Sportlichen Leiter präsentiert, der zunächst damit beschäftigt ist, den Kader auszumisten

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