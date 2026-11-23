FC Barcelona setzt Lamine Yamal vor dem Auswärtsspiel in Baku aus. Grund ist eine Knöchelbeschwerde und die Belastungssteuerung. Der 19-Jährige soll am Sonntag wieder fit sein.

Der FC Barcelona muss auf seinen wertvollen Offensivstar Lamine Yamal verzichten. Der 19-jährige spanische Nationalspieler fällt dem Verein zufolge vor dem anstehenden Champions-League-Spiel gegen den azerbaidschanischen Verein Sabah FK aus. Das Auswärtstreffen findet am Mittwochabend in Baku statt und beginnt um 18.45 Uhr.

Medizinische Gründe und Vorsichtsmaßnahme

Barça gibt an, dass der Spieler leichte Beschwerden im rechten Knöchel habe. Diese wurden zunächst beim Aufwärmen vor dem letzten LaLiga-Spiel gegen Villarreal beobachtet. Yamal suchte noch vor dem Anpfiff ärztliche Hilfe, spielte jedoch weiterhin 90 Minuten und half beim 3:2-Sieg mit.

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Die Entscheidung, den Starstürmer nicht mitreisen zu lassen, basiert auf strategischer Belastungssteuerung. Die Vereinsführung wertet die Abwesenheit als rein präventive Maßnahme. Das Ziel ist es, Überlastungsschäden bei einem der wichtigsten Akteure des Kaders aktiv zu verhindern.

Leichte Verletzung und Zeitplan

Die medizinische Beurteilung des Vereins stufen die Verletzung als eher unbedenklich ein. In einem offiziellen Statement wird von einem leichten Problem gesprochen. Eine schwerwiegende Blessur liegt laut den Angaben der Ärzte nicht vor.

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Der 19-Jährige steht wieder für das nächste Ligaspiel zur Verfügung. Der FC Barcelona plant, ihn am kommenden Sonntag im Rahmen der spanischen Primera División gegen Deportivo A Coruña wieder aufzustellen. Der Spieler selbst benötigt eine Pause vom harten Wettkampfbetrieb.

Auswirkung auf Trainer Hansi Flick

Der Ausfall von Yamal hinterlässt eine spürbare Lücke im Kader von Trainer Hansi Flick. Besonders auf der rechten Angriffsseite fehlt dem Team eine offensivstarke Alternative. Die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo hebt diese strategische Schwäche explizit hervor.

Trotz der aktuellen Abwesenheit hat Yamal bereits in dieser Saison massive Bedeutung bewiesen. Er ist mit drei Treffern in vier Champions-League-Partien der beste Torjäger der Mannschaft hinter Raphinha. Seine Kreativität und sein Abschluss waren gegen Villarreal wieder entscheidend.

Statistische Bedeutung und Zukunft

Yamal steuerte gegen Villarreal zwar einen Elfmeter nicht zum Erfolg bei, bereitete jedoch den Ausgleichstreffer durch Fermín López vor. Dies unterstreicht seine Rolle als zentraler Spielgestalter, nicht nur als Torschütze. Die Medien betonen, dass das Spiel in Aserbaidschan eine willkommene Auszeit bietet.

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Die Entscheidung des technischen Stabes dient der langfristigen Verfügbarkeit des Superstars. Durch die bewusste Pause soll sich die körperliche Leistungsfähigkeit des 19-Jährigen erholen können. Dies sichert seine Einsatzbereitschaft für die kommenden wichtigen Partien der laufenden Saison.