Lamine Yamal: Spanischer Youngstar bleibt vorerst auf der Bank

Der 18-jährige Lamine Yamal vom FC Barcelona gilt als Topfavorit für den Durchbruch bei der WM 2026, doch im Auftaktspiel gegen Kap Verde saß er nur auf der Reservebank. Nationaltrainer Luis de la Fuente setzt auf Vorsicht nach Yamals Oberschenkelverletzung und lässt den Offensivkünstler nur sporadisch zum Einsatz kommen. Die medizinische Abteilung hat grünes Licht gegeben, doch de la Fuente will das Spiel gegen den Außenseiter nutzen, um die Belastung zu kontrollieren. Yamal wurde erst kürzlich ins Mannschaftstraining zurückgeführt und soll schrittweise herangeführt werden. Die Spanier bleiben in der Gruppe H optimistisch, setzen aber auf Stabilität, solange ihr Jungstar noch nicht über 90 Minuten belastbar ist. Die Entscheidung spiegelt die umsichtige Herangehensweise des spanischen Verbands im Umgang mit jungen Talenten wider.

Lamine Yamal wird als einer der möglichen Stars der Weltmeisterschaft 2026 gehandelt, doch im Auftaktspiel der spanischen Nationalmannschaft saß der 18-jährige Flügelspieler des FC Barcelona zunächst nur auf der Reservebank.

Im Gruppenspiel der Gruppe H trafen die Iberer in Atlanta auf den afrikanischen Neuling Kap Verde, weitere Gegner in der Gruppe sind Saudi-Arabien und ein weiteres Team, das hier nicht namentlich genannt wird. Nationaltrainer Luis de la Fuente setzte im Mittelfeld zunächst auf den langzeitverletzten Gavi, der in dieser Saison kaum spielen konnte. Das Spiel blieb bis zur Schlussphase torlos, ehe Yamal in der Endphase eingewechselt wurde. Er konnte jedoch keine entscheidende Impulse setzen, das Spiel endete unentschieden.

Yamal hatte sich Ende April eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war erst kurz vor dem Turnier ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. De la Fuente wollte offenbar vorsichtig mit ihm umgehen und abwarten, wie das erste Spiel gegen den klaren Außenseiter Kap Verde verlief. Auf der Pressekonferenz am Sonntag erklärte der Trainer, Yamal sei bereit, einige Minuten zu spielen. Das medizinische Team habe grünes Licht gegeben, sonst wäre er nicht im Kader.

Die Fitness-Coaches bestätigten, dass Yamal spielen könne, allerdings möglicherweise nicht über die volle Distanz von 90 Minuten. Man müsse im Fußball immer mit Risiken rechnen, aber er sei einsatzbereit. Diese vorsichtige Herangehensweise ist nach einer solchen Verletzung nachvollziehbar, zumal das Turnier für Spanien erst beginnt und der Starspieler für die wichtigeren Spiele der Vorrunde und der K.o. -Phase geschont werden soll.

Die Fans und Beobachter hoffen, dass Yamal im weiteren Verlauf des Turniers seine Klasse unter Beweis stellen und die hohen Erwartungen erfüllen kann, die in ihn gesetzt werden. Sein Talent ist unbestritten, doch die Fitness wird über seinen möglichen Durchbruch bei dieser WM entscheiden. Das Team hat mit Gavi und anderen erfahrenen Kräften genug Alternativen, um die ersten Spiele zu bestreiten, bis Yamal die nötige Spielpraxis und Belastbarkeit zurückerlangt hat.

Die Entscheidung des Trainers, ihn nur sporadisch einzusetzen, ist daher sowohl aus sportlicher als auch aus medizinischer Sicht sinnvoll. Spanien gilt als einer der Titelfavoriten, und die Mannschaft möchte nicht unnötige Risiken eingehen, besonders in der Anfangsphase der Gruppenphase. Die Stimmung im Lager der Spanier ist optimistisch, aber man bleibt besonnen, was die Einsatzzeiten des jungen Talents angeht.

Die kommenden Spiele gegen Saudi-Arabien und den dritten Gruppengegner werden zeigen, ob Yamal schrittweise herangeführt wird oder bereits früher eine größere Rolle spielen kann. Bisher bleibt abzuwarten, wie schnell er sein Topniveau erreichen wird. Die medizinische Abteilung hat grünes Licht gegeben, doch das ist nur eine Voraussetzung. De la Fuente wird die Belastung kontrolliert steigern, um einen Rückschlag zu vermeiden.

Diese Art der vorsichtigen Reintegration ist nach einer Oberschenkelverletzung Standard, besonders bei einem so jungen Spieler, der noch in der Entwicklung ist. Die Mannschaft hat genug Qualität, um auch ohne Yamal für die ersten Spiele erfolgreich zu sein. Dennoch wird sein möglicher Einsatz mit Spannung verfolgt, denn er könnte das Spiel der Spanier mit seiner Schnelligkeit und Technik entscheidend bereichern. Denkbar ist, dass er im zweiten Gruppenspiel bereits länger auf dem Platz steht, sofern die medizinischen Tests weiter positiv verlaufen.

Die spanischen Fans hoffen auf einen spektakulären Auftritt ihres neuen Stars, doch die Geduld ist vorhanden, solange die Mannschaft erfolgreich bleibt. Die WM 2026 könnte für Yamal zum Sprungbrett werden, wenn er gesund bleibt und seine Leistungen zeigt. Derzeit konzentriert er sich darauf, Fitness zu gewinnen und sich in das Team zu integrieren. Die Pressekonferenz des Trainers hat klargemacht, dass man keine Eile hat.

Die Entscheidung, ihn gegen Kap Verde nur kurz zu bringen, war bewusst getroffen, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Das Spiel selbst war geprägt von der Vorsicht beider Mannschaften, wobei Spanien zwar mehr Ballbesitz hatte, aber gegen die tief stehende Defensive der Kap-Verdiner kaum zu klaren Chancen kam. Erst in der Schlussphase, als Yamal kam, wurden die Angriffe etwas zielstrebiger, doch ein Tor fiel nicht. Die Mannschaft zeigte dennoch eine solide Performance, ohne sich zu gefährden.

Die Taktik von de la Fuente ging auf: kein Gegentor und ein Punkt aus dem ersten Spiel. Nun blickt man optimistisch auf die nächsten Begegnungen. Die Gruppe H gilt als machbar für Spanien, und mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien könnte man schon früh die Weichen für das Achtelfinale stellen. Yamal wird voraussichtlich weiterhin auf dem Platz sitzen, bereit, eingewechselt zu werden, wenn es denn nötig ist.

Seine Entwicklung im Turnierverlauf wird von vielen Experten verfolgt. Sollte er seine Form steigern, könnte er schon bald Stammspieler werden. Doch zunächst heißt es abwarten und die Fitness ausschöpfen. Das Teammanagement hat einen klaren Plan, und der wird mit Sicherheit befolgt.

Die WM 2026 ist das große Ziel, und Yamal will dabei sein. Dass er zunächst nur eine Nebenrolle spielt, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Umsicht. Die spanische Fußballschule zeigt einmal mehr, wie sie junge Talente fördert und schützt. Man lässt Yamal Zeit, und das ist der richtige Weg.

So bleibt gespannt, wann er sein erstes Tor bei dieser WM schießen wird





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