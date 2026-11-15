Lamine Yamal übernimmt Nr. 10 im Spanien-Trikot nach Ausfall von Dani Olmo

Lamine Yamal erhält die legendäre Nr. 10 für Spanien, da Dani Olmo verletzt ausfällt. Der Star erhält Startaufstellung gegen England im Metropolitano-Stadion.

Das spanische Nationalteam bereitet sich mit strategischen Wechseln auf das entscheidende Gruppenspiel gegen England vor. Lamine Yamal wird im Heimspiel im Metropolitano-Stadion in Madrid voraussichtlich sein lang erwartetes Comeback geben. Der Superstar vom FC Barcelona übernimmt dabei die prestigeträchtige Nummer 10 auf dem Trikot.

Rückzug von Dani Olmo öffnet die Tür zur Nummer 10

Normalerweise läuft Lamine Yamal in der spanischen Nationalmannschaft mit der Nummer 19 auf. Diese Verteilung ändert sich jedoch durch die Verletzung von Ex-Leipzig-Star Dani Olmo. Da Olmo pausieren muss, wird die prestigeträchtige Nummer 10 plötzlich verfügbar. Für die Verantwortlichen in Spanien steht fest, dass dieses Trikotnummern-Symbol am besten zu ihrem Ausnahmetalent passt.

Also read Spanien gewinnt klar vor Deutschland-Partie in der Nations League

Luis de la Fuente bestätigt Startaufstellung und verweist auf Verfassung

Der Nationaltrainer Luis de la Fuente gab vor dem Kracher gegen England das endgültige Startsignal. Er holte gleichzeitig zum verbalen Gegenschlag gegen Kritiker aus, die behaupteten, das Wunderkind werde im Team bevorzugt behandelt. De la Fuente betonte, dass Lamine Yamal in perfekter Verfassung sei. Wenn er spiele, dann ausschließlich, weil er bereit dafür sei. Der Coach schwärmte zudem von der fantastischen Leistung des Spielers.

Historischer Sieg in Prag sichert Gruppensieg in Staffel A3 bereits

Die Bilanz der Spanier ist im aktuellen Wettbewerb makellos. Nach dem souveränen 2:0-Sieg in Prag, bei dem Alex Baena und Marc Pubill als Atlético-Duo entscheidende Akzente setzten, hat La Roja eine 100-prozentige Ausbeute. Das Ticket für die K.o.-Phase ist längst gebucht. Gegen England reicht nun bereits ein einziger Punkt, um Platz eins in Staffel A3 zu sichern. Dies würde ein vermeintlich leichteres Los im Viertelfinale im März bedeuten.

Advertisement

Lamine Yamal blickt auf eine beeindruckende Statistik gegen die Englische Nationalmannschaft zurück. Bereits im September hatte er die Three Lions im legendären Wembley-Stadion als Torschütze abgeschossen. Jetzt soll er im heimischen Metropolitano-Stadion nachlegen. Das Spiel am Sonntagabend wird zu seinem heiß ersehnten Comeback mit einer echten Sensation auf dem Rücken.

Familienmitglieder feiern Rückkehr und spekulieren über Nachfolge

Nationaltrainer Luis de la Fuente äußerte sich auch zu den emotionalen Aspekten des Kaders. Zwei Familienmitglieder seien zurück im Team, was die Gruppe glücklich mache. Die Aufnahme von Lamine Yamal und Mikel Oyarzabal wurde als spektakulär bezeichnet. Der ganze Prozess würde jederzeit wieder so gemacht werden. Die strategischen Anpassungen durch die Verletzung von Dani Olmo bieten Yamal nun die Chance, die historische Nummer 10 zu tragen und die Führung in der Gruppe zu festigen.