Lamine Yamal und Inés García beziehen Luxus-Villa in Barcelona

Der FC-Barcelona-Star Lamine Yamal wohnt mit seiner Freundin Inés García in der ehemaligen Residenz von Shakira und Gerard Piqué in Barcelona. Ein Exposé des neuen Domizils.

Der 19-jährige Superstar des FC Barcelona Lamine Yamal hat zusammen mit seiner Freundin Inés García eine beeindruckende neue Heimat bezogen. Das Paar, das seit Mai offiziell zusammen ist, zieht in eine massive Luxusresidenz in Barcelona ein. Die Immobilie gilt als einer der exklusivsten Wohnkomplexe der Stadt und bietet seinen Bewohnern extreme Privatsphäre sowie weltweiten Luxus.

Räumlichkeiten der ehemaligen Piqué-Residenz

Medienberichten zufolge umfasst die Residenz eine enorme Gesamtfläche von 3800 Quadratmetern. Das Anwesen war zuvor im Besitz des ehemaligen Barcelona-Profis Gerard Piqué und der Pop-Sängerin Shakira. Die Architektur des Hauses zeichnet sich durch einen minimalistischen Look aus, der mit viel Weiß gestaltet ist und von zahlreichen großen Fensterfronten dominiert wird, um natürliches Licht maximal einzulassen.

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Die fünf Etagen der Villa bieten diverse Spezialräume für die Bewohner. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Padel-Platz, ein modern ausgestattetes Fitnessstudio und ein professionelles Tonstudio. Diese Einrichtungen erlauben den Bewohnern, sportliche und kreative Aktivitäten direkt im eigenen Haus zu verrichten, ohne die Stadt verlassen zu müssen.

Neue Bewohner und Haustiere im Domizil

Zwischen dem gesamten Luxus haben zwei neue Mitbewohner die Führung übernommen: die Welpen der beiden Hunde Copito und Coco. Inés García teilte Einblicke in die neue Situation auf Instagram, wo sie zeigte, dass jeder Welpe ein persönliches Kissen besitzt. Die Haustiere haben insbesondere das Wohnzimmer verändert, wo nun Hundebetten und Spielzeug verteilt sind.

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Auch in anderen Bereichen des Hauses wurden Schlafplätze für die Vierbeiner bereitgestellt. Die Anpassung an die neuen Haustiere verlief jedoch nicht immer reibungslos. García berichtete ihren Followern, dass die Hunde sich in der Einziehphase schrecklich benommen und sie nachts nicht schlafen ließen. Trotz dieser kleinen Störungen genießen die Tiere nun einen traumhaften Ausblick über die Dächer Barcelonas.

Design und Unterhaltungseinrichtungen

Neben den Wohnbereichen für die Haustiere sticht das enorme Ankleidezimmer als weiterer Hingucker hervor. Der Raum erinnert an eine luxuriöse Boutique und ist mit Kleidung und Accessoires gefüllt. An der Mitte steht eine Insel für persönliche Gegenstände, die vom ansonsten vorherrschenden Weiß durch dunkle Brauntöne und LED-Beleuchtung abgesetzt wird. Dieser Bereich dient als zentraler Raum für die Garderobe des Paares.

Spektakulärer noch ist der Besitz eines großen Tanzsaals in der Villa. Inés García nutzte diesen Raum bereits für eine Ballettstunde mit einer Lehrerin und postete entsprechende Bilder. Diese Nutzung führte sofort zu Spekulationen in den sozialen Medien, ob Shakira diesen Raum früher genutzt hat, um ihre großen Hits zu proben, was die historische Bedeutung des Anwesens unterstreicht.

Kontraste im Privatleben des Stars

Der Umzug in das geräumige Anwesen markiert einen deutlichen Kontrast zur beruflichen Welt von Yamal. Auf dem Fußballplatz liebt der Dribbel-Spezialist enge Räume, um seine Gegner auszutanzten. Privat zieht er es jedoch vor, sehr geräumig zu wohnen. Diese Vorliebe für Weite spiegelt sich in der Wahl der 3800 Quadratmeter großen Immobilie wider.

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Das Paar profitiert nun von der Infrastruktur, die zuvor von internationalen Stars genutzt wurde. Die Kombination aus privater Sicherheit, sportlicher Ausstattung und kulturellen Räumen wie dem Tanzsaal bietet ein einzigartiges Umfeld für den jungen FC-Barcelona-Talenten und seine Partnerin. Die Villa steht damit als Symbol für den Aufstieg Yamals in die Spitze des Fußballs und des Showbusiness.