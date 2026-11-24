Lamine Yamals umstrittene Geste im Spiel gegen den Gegner. FC Barcelona holt 3:2 zurück, Yamal fällt für Champions-League-Partie gegen Sabah FK verletzt aus.

Das jüngste Ausnahmetalent des spanischen Fußballs, Lamine Yamal, hat im letzten Ligaspiel des FC Barcelona für große mediale Aufmerksamkeit gesorgt. Nach dem Ausgleichstreffer der katalanischen Elf steckte Yamal den Spielball unter sein Trikot und spazierte damit über das Spielfeld. Diese Geste, die im Fußball üblicherweise die Ankündigung eines Torjubels oder einer Vorlage signalisiert, wirkte in diesem Kontext jedoch verwirrend, da kein weiterer direkter Aktionsfluss erfolgte. Bilder dieser Szene verbreiteten sich rasch in sozialen Netzwerken und gingen viral, was sofort Spekulationen über die wahre Absicht der Tat auslöste.

Vergessene Vorlage und Reaktionen im Kader

Die scheinbar vergessene Vorlage blieb nicht unbemerkt. Der Teamkollege Fermín López, der im Mittelfeld aktiv ist, blickte seinen Mannschaftskameraden sichtlich verdutzt an, als er die ungewöhnliche Bewegung mitbekam. Diese visuelle Bestätigung der Verwirrung trug dazu bei, dass die Szene noch breiter wahrgenommen wurde. Bislang hat Lamine Yamal keine offizielle Erklärung für diese Handlung abgegeben. Es bleibt daher offen, ob es sich um eine spontane Geste, einen Scherz oder eine versteckte Botschaft handelte, die nur einem spezifischen Kreis bekannt ist.

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Beziehungsstatus und öffentliche Darstellung

Die Debatte um die Geste wird oft im Zusammenhang mit dem Privatleben des 17-jährigen Stars diskutiert. Seit diesem Jahr ist Lamine Yamal mit der Influencerin Inés García liiert. Das Paar hatte seine Beziehung bereits bei der Saisonabschlussfeier des FC Barcelona öffentlich gemacht. Zuvor waren bereits gemeinsame Urlaubsbilder aus Griechenland in den Medien erschienen. Beobachter spekulierten, ob die Geste eine persönliche Botschaft an seine Partnerin darstellt, doch ohne eine Bestätigung durch den Spieler selbst bleibt dies reine Spekulation.

Aufholjagd und Sieg durch Gerard Martín

Trotz der medialen Ablenkung konzentrierte sich der FC Barcelona auf das Spiel. Gerard Martín leitete die Aufholjagd der Katalanen ein, indem er den Anschlusstreffer erzielte. Kurz darauf sorgte Fermín López für die Führung, nachdem er eine Vorlage von Lamine Yamal verwertete. Das Spiel wurde mit 3:2 entschieden, als Pau Navarro ein Eigentor erzielte. Dieses Ergebnis sicherte dem Team nach einer furiosen Aufholjagd den wichtigen Sieg.

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Statistiken und Verletzung für Champions League

Lamine Yamal ist damit in der laufenden Liga-Saison mit zehn Toren und neun Vorlagen in 13 Einsätzen eine der stärksten attacking Einheiten im europäischen Fußball. Dennoch wird er für das nächste wichtige Spiel fehlen. Am Mittwoch trifft das Flick-Team in der Champions League auf den Aserbaidschan-Klub Sabah FK. Der Spanier kann dabei nicht mitwirken, da er verletzt ausfällt. Am Montagmorgen veröffentlichte der FC Barcelona ein Statement zu Yamals Verletzung.

Prognose für Rückkehr und Deportivo A Coruña

Laut dem offiziellen Statement des FC Barcelona hat der Spieler ein leichtes Problem mit seinem rechten Knöchel. Es wird weiterhin heißt: "Lamine Yamal hat Beschwerden im rechten Knöchel. Vorsichtshalber wird er das Spiel gegen Sabah verpassen, steht aber für das Spiel am kommenden Sonntag gegen Deportivo A Coruña wieder zur Verfügung." Diese klare Zusage gibt dem Trainer Florian Flick die Möglichkeit, die Taktik für die Ligabegegnung am Sonntag anzupassen, während die Champions League-Partie ohne sein kreatives Spiel zu gestalten, bestritten wird.