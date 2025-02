Lance Stroll unter Druck: Kritiker hinterfragen Leistungen des Aston Martin-Piloten

Während Fernando Alonso mit Aston Martin in der Formel-1-Weltmeisterschaft glänzt, steht Teamkollege Lance Stroll unter Druck. Seine Leistungen werden von Experten und Fans hinterfragt.

Während Fernando Alonso nach den ersten acht Grand Prix der Saison den dritten Platz in der Weltmeisterschaft belegt, muss sich sein Aston Martin Teamkollege Lance Stroll mit dem achten Rang begnügen. Damit steht er im Fokus der Kritik er. Für Lance Stroll verlief die bisherige Saison alles andere als erfolgreich wie für seinen neuen Teamkollegen Fernando Alonso .

Der Spanier beendete sechs der ersten acht Rennen auf dem Podium, während der Sohn des Rennstallbesitzers Lawrence Stroll in diesem Jahr noch nie aufs Treppchen stand. Sein bisher bestes Ergebnis in dieser Saison ist der vierte Platz von Melbourne. Es ist daher verständlich, dass kritische Stimmen verstärkt am Kanadier laut werden. So erklärte etwa der ehemalige Formel-1-Teamchef Eddie Jordan im Podcast «Formula for Success»: «Es stellt sich die Frage: Wenn dir Aston Martin gehört und du ein Vermögen aus deiner eigenen Tasche in das Unternehmen gesteckt hast, dazu gibt es eine ganze Menge an Sponsorengeldern, was sagst du dann den Sponsoren, die sich fragen, ob Lance den Job machen kann?» Der frühere Rennfahrer David Coulthard stimmt Jordan zu. Er verweist auf die Qualifying-Leistung von Stroll in Kanada, der beim Abschlusstraining zu seinem Heimspiel nur den 13. Platz belegte, während Alonso die dritt-schnellste Runde drehte. Und der Schotte erklärt: «Ich sage nicht, dass Lance nicht gut genug ist, er hat auf seinem Weg in die Formel 1 alles gewonnen. Und er hatte in diesem Jahr auch ein paar Mal Pech. Aber an einem gewissen Punkt kann man keine Ausreden mehr bringen, in diesem Wettbewerb regiert die Stoppuhr, auf die achten die Teamchefs, wenn es um die Zukunft geht.





