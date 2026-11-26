Es wird die Premiere des Range Rover GT erwartet. Außerdem rollen die beiden Elektro-Brüder Range Rover und Range Rover Sport zu den Händlern.

Es wird die Premiere des Range Rover GT erwartet, das erste Nicht-SUV-Modell der Marke. Außerdem rollen die beiden Elektro-Brüder Range Rover und Range Rover Sport zu den Händlern.

Das Jahr 2027 bei Land Rover steht im Zeichen des Wandels mit Neuheiten im Bereich der Elektromobilität und einer für die Marke ganz neuen Karosserieform. Während die ersten elektrischen Varianten des Außerdem wird der Range Rover GT eingeführt, das erste Modell der Marke, das keine explizite Geländewagen-Form hat. Sehen wir uns nun alle Neuheiten von Land Rover für das Jahr 2027 an. Beginnen wir mit der wichtigsten Neuheit.

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Ihr Name lautet Range Rover GT und das Design ist das eines Gran Turismo, mit einer leicht erhöhten Fahrposition und einem coupéartigen Heck. Ein Auto für lange Reisen, das einerseits die Designmerkmale der Marke übernimmt , andererseits aber eine Philosophie umkrempelt, die schon immer bestand. , hat mit diesem aber nichts zu tun.