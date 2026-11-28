Ausschreitungen und Auftragskriminalität: Hessen macht für das Treffen der Innenminister Vorschläge zu aktuellen Problemen. Dabei sollen etwa KI-gestützte Analysen von Daten helfen. Was noch?

Ausschreitungen und Auftragskriminalität: Hessen macht für das Treffen der Innenminister Vorschläge zu aktuellen Problemen. Dabei sollen etwa KI-gestützte Analysen von Daten helfen. Was noch? Wiesbaden - Gewalt gegen Einsatzkräfte, Kriminalität auf Bestellung, Missbrauch von Sozialleistungen und Rückführungen von Flüchtlingen - zu all diesen Themen bringt Hessen Vorschläge in die Innenministerkonferenz ein.

Sie tagt vom 2. bis 4. Dezember in Hamburg. Laut Landesinnenminister Roman Poseck geht es bei den hessischen Anträgen um "klare Antworten des Rechtsstaats". Mit zwölf angemeldeten Tagesordnungspunkten ist Hessen dem Innenministerium zufolge "erneut maßgeblicher Impulsgeber" bei dem Treffen der Ressortchefs.

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Nach den Ausschreitungen in Frankfurt mit geplünderten Geschäften und Gewalttaten auch in anderen deutschen Städten in der Halloween-Nacht legt Hessen bei der IMK ein Maßnahmenpaket mit rechtlichen, polizeilichen und präventiven Ansätzen vor, wie das Ministerium erläutert. Gewaltbereite Gruppen mobilisierten in solchen Fällen "vor allem über soziale Medien wie TikTok, Telegram, Snapchat und Instagram, in denen Aufrufe und Gewaltvideos binnen Minuten Tausende junge Menschen erreichen".