Kasachstan ist mehr als Steppe, mehr als Öl und Wüste. Es ist ein Land, das sich neu erfindet.

Kasachstan gleicht einem endlosen Ozean aus Steppengras. Mit einer Ausdehnung von fast 2800 Kilometern von West nach Ost ist das neuntgrößte Land der Erde das geografische Herz Zentralasiens, ein Land der Extreme und Kontraste.

Die ehemalige Sowjetrepublik besteht aus scheinbar grenzenlosen Wüsten, kargen Hochebenen und sanften Steppen, die sich an die mächtigen Bergketten im Süden schmiegen. Gerade in diesen Bergen offenbart Kasachstan eine ganz andere, kaum bekannte Seite: tosende Gebirgsbäche, glasklare Seen und grüne Wälder, wie man sie eher in den Alpen vermuten würde. Kasachstan ist reich an Bodenschätzen, Uran, Öl und Gas, und war zu Zeiten des Eisernen Vorhangs für Besucher aus der westlichen Welt weitgehend unzugänglich.

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Vielleicht gilt es auch deshalb bis heute als eines der geheimnisvollsten Länder der Erde. Ein Ort, an dem sich die Geschichte des Kalten Krieges, die Mythen der Steppe und der Aufbruch einer neuen Generation begegnen. Im äußersten Westen Kasachstans bahnt sich ein Fluss seinen Weg in Richtung Kaspisches Meer: der Ural. Er markiert die geografische Grenze zwischen Europa und Asien.