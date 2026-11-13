Länderspiel gegen Serbien: Deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt in Belgrad an

Die deutsche Fußballnationalmannschaft tritt heute Abend in Belgrad zur Nations League gegen Serbien an. Trainer Jürgen Klopp setzt auf Startelf-Neuigkeiten und hofft auf den ersten Sieg seit Spieltag zwei.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft reist heute Abend zum Länderspiel in die serbische Hauptstadt Belgrad. Das entscheidende Duell im Rahmen des fünften Spieltags der UEFA Nations League 2026/27 findet im Stadion Rajko Mitić statt und startet um 20:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Für die Auswahl von DFB-Trainer Jürgen Klopp ist diese Begegnung von hoher strategischer Bedeutung, da die aktuelle Tabellenposition Druck erzeugt und der Wunsch nach Punkten in einer auswärts schwierigen Atmosphäre groß ist.

aktueller Stand der DFB-Nationalmannschaft

Deutschland befindet sich nach Beendigung der bisherigen vier Partien in der Nations League auf dem dritten Platz der Gruppentabelle. Mit einem Punktestand von fünf Punkten liegt die DFB-Elf deutlich hinter der Tabellenführung und kämpft um die Qualifikation für die weiterführenden Runden des Wettbewerbs. Der einzige Sieg für die deutsche Mannschaft gelang bisher gegen Serbien am zweiten Spieltag, wobei die Elf die Partie mit einem klaren Ergebnis von zwei zu null für sich entschied. Dieser frühe Erfolg steht isoliert da, da die restlichen Begegnungen der Gruppenphase bisher nicht nach Wunsch verliefen und somit die Notwendigkeit einer Rückkehr zur Siegerkurs erhöht haben.

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Die Situation der serbischen Nationalmannschaft

Ganz anders gestaltet sich die Lage bei den Gastgebern aus Serbien. Die serbische Auswahl befand sich bisher in einer sehr schwierigen Phase und verlor alle vier bisherigen Partien in der Nations League. Aufgrund dieser Niederlagenserie liegt Serbien am Ende der Tabelle und ist das Schlusslicht in der Gruppe A2. Diese Situation macht die Begegnung in Belgrad zu einem reinen Punkte-Sammel-Turnier für beide Seiten, wobei die serbische Mannschaft unter Heimvorteil versuchen muss, die Serie zu durchbrechen, während Deutschland den Anschluss an die Spitzenteams halten will.

Trainer Jürgen Klopp setzt auf personelle Änderungen

Für das Aufgebot des deutschen Teams hat DFB-Trainer Jürgen Klopp, der fünfundfünfzig Jahre alt ist, klare Schwerpunkte bei der Kaderzusammenstellung gesetzt. Der Sportfachmann verzichtet auf Wael Mohya, der zwar mit der Delegation nach Belgrad reist, aber nicht im Spieltagskader für dieses Nations-League-Spiel gegen Serbien steht. Stattdessen konzentriert sich die taktische Ausrichtung auf frische Impulse im Kader, um die Offensive und das Mittelfeld effektiver zu gestalten. Diese Entscheidung spiegelt den Willen wider, mit der aktuellen Formation die Tordifferenz und die Leistungsbilanz positiv zu beeinflussen.

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Neuigkeiten in der Startelf der DFB-Elf

Ein besonderes Highlight für die Fans ist die voraussichtliche Debütaufstellung von Brajan Gruda in der Startelf. Der Spieler soll gegen Serbien von der ersten Minute an auf dem Feld stehen und damit sein erstes Länderspiel für die deutsche Nationalmannschaft bestreiten. Diese Entscheidung unterstreicht die offensive Ausrichtung des Trainers und das Vertrauen in das junge Talent. Gruda wird direkt in die Anfangself integriert, was die Dynamik und das Tempo des deutschen Spielaufbaus maßgeblich prägen wird.

Taktische Aufstellung im zentralen Mittelfeld

Neben der offensiven Verstärkung durch Gruda gibt es auch wichtige Informationen zur Aufstellung im zentralen Mittelfeld. Nach Informationen von BILD setzt Jürgen Klopp neben dem erfahrenen Joshua Kimmich auf Aleksandar Pavlović. Diese Kombination soll die Stabilität und Kontrolle im Zentrum sicherstellen. Felix Nmecha hingegen sitzt zunächst auf der Bank und steht nicht in der Startelf, was auf eine strategische Reservehaltung seitens des Coaches hindeutet. Die Partnerschaft zwischen Kimmich und Pavlović wird als Schlüssel zur Beherrschung des Spieles gegen die serbische Elf betrachtet.