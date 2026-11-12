Länderspiel gegen Serbien: Deutsche Nationalelf tritt in Belgrad an

Die deutsche Nationalelf trifft in der Nations League auf Serbien. Das Spiel ist kostenlos bei RTL und als Live-Ticker verfügbar. Alle wichtigen Infos zur Partie und den Fan-Einschränkungen.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet am Freitagabend ihr nächstes Pflichtspiel in der UEFA Nations League. Das Duell findet im Rajko-Mitic-Stadion in Belgrad statt und startet um 20.45 Uhr. Für Fans in Deutschland bietet RTL eine kostenlose Live-Übertragung der Partie an, die bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 20.15 Uhr, beginnt.

Spielbedingungen und Zuschauerzahlen

Die Kulisse dieses Aufeinandertreffens ist besonders, da die Kapazitäten des Rajko-Mitic-Stadions stark reduziert sind. Während das Stadion normalerweise bis zu 55.000 Zuschauer fasst, sind für das Match gegen Deutschland lediglich 5.000 Eintrittskarten freigegeben. Diese drastische Reduzierung ist die direkte Konsequenz einer Sanktion der UEFA.

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Die Union verhängte diese Strafe gegen den serbischen Fußballverband aufgrund rassistischer Vorfälle in früheren Begegnungen. Ursprünglich war geplant, das Spiel entirely hinter verschlossenen Türen auszutragen. Allerdings erlaubt ein spezifischer Passus in den UEFA-Regelwerken die Anwesenheit von Kindern unter 15 Jahren, wenn sie von Trainern oder Lehrern begleitet werden.

Neben den jugendlichen Besuchern sind auch 50 deutsche Anhänger berechtigt, das Spiel live im Stadion zu verfolgen. Diese eingeschränkte Zuschauerzahl prägt die Atmosphäre des Aufeinandertreffens deutlich. Fans ohne Stadionbesuch können dem Spielverlauf alternativ über den Live-Ticker auf Sportbild.de folgen.

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Positionen und Tabellenstand

Die DFB-Auswahl befindet sich in der Gruppe A2 der Nations League auf dem dritten Rang. Nach vier absolvierten Spielen hat die Mannschaft fünf Punkte gesammelt. Die Tabellenführung teilen sich aktuell die Nationalteams von Holland und Griechenland, die jeweils acht Punkte auf dem Konto haben. Die deutsche Elf muss sich also deutlich schlagen geben.

Das letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft endete torlos unentwegt 0:0 gegen Griechenland. Der Trainerstab um Bundestrainer Jürgen Klopp steht unter Beobachtung, da die Punkteausbeute bisher verhalten ist. Die Mannschaft sucht nach neuen Impulsen, um in der Gruppe wieder Aufholjagd zu betreiben. Jürgen Klopp ist mit 59 Jahren für die strategische Ausrichtung verantwortlich.

Die Situation auf der anderen Seite der Tabelle ist für den Gastgeber ernüchternd. Serbien bildet das Schlusslicht in der Nations League. Das Team hat alle vier bisher ausgetragenen Partien verloren. Ein Sieg am Freitagabend wäre für den serbischen Verband daher existenziell, um die Negativserie zu durchbrechen.

Rückblick und historische Begegnungen

Dieses Duell ist kein erstes Aufeinandertreffen in der aktuellen Saison. Die DFB-Mannschaft holte sich bereits im Hinspiel den einzigen Sieg in der laufenden Nations-League-Saison. Die Partie fand in der Allianz Arena in München statt und endete mit einem klaren 2:0-Erfolg für die deutschen Spieler.

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In diesem Spiel sorgten zwei Talenten für die nötige Sicherheit. Tom Bischof, 21 Jahre alt, sowie Florian Wirtz, 23 Jahre alt, trafen ins gegnerische Tor. Diese Tore sicherten den Vorsprung, der nun in Belgrad verteidigt oder ausgebaut werden soll. Die Formkurve der beiden Angreifer bleibt ein zentraler Fokus für das Team.

Ausblick auf das kommende Match

Die Frage lautet nun, ob sich die deutsche Elf den nächsten Sieg sichern kann. Ein weiteres Gewinnspiel würde die Position in der Gruppe A2 stabilisieren und den Druck auf die Tabellenführer Holland und Griechenland erhöhen. Für Jürgen Klopp ist die Partie eine wichtige Bewährungsprobe.

Die Stimmung im Stadion wird durch die wenigen Zuschauer bestimmt. Nur 5.000 Fans sind erlaubt, wobei ein Teil der deutschen Anhänger anreist. Dies schafft eine besondere, aber auch isolierte Atmosphäre. Der Ausgang des Spiels könnte die Motivation für die restlichen Gruppenphasen beeinflussen.