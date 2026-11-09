Länderspielwoche 2026: Nationalspieler-Einsätze und Vertauschungen im DFB-Kader

Zusammenfassung der Länderspielaktionen im November 2026 mit Fokus auf VfB-Stars und Kaderänderungen bei der deutsChen Nationalmannschaft durch Verletzungen.

Waldemar Anton fällt aus und wird durch Ridle Baku ersetzt

Die Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf die abschließenden Spiele der UEFA Nations League in der laufenden Saison 2026 wird durch eine unerwartete Verletzungsnachricht getrübt. Waldemar Anton , der Innenverteidiger von Borussia Dortmund, muss seine Teilnahme an den kommenden Länderspiel en absagen. wie der Verein offiziell bestätigte,leidet der 30-Jährige unter muskulären Problemen, die eine Teilnahme am Trainingslager in Herzogenaurach bei DFB -Partner Adidas und an den beiden anstehenden Partien unmöglich machen. Für Bundestrainer Jürgen Klopp ist dieser Ausfall besonders schmerzhaft, da Anton sich in der aktuellen Spielzeit unter Trainer Niko Kovač als absoluter Leistungsträger in der Defensive etabliert hatte und bisher keine einzige Partie verpasst hat. Anton wird nun während der Länderspiel pause in Dortmund verbleiben, um sich von seiner Verletzung zu erholen.

Als direkte Reaktion auf den Ausfall hat die DFB-Selektion bereits einen Nachrücker gefunden. Ridle Baku, der 28-jährige Abwehrspieler von RB Leipzig, wird in den Kader nachnominiert. Dies bedeutet für den Leipziger eine neue und wichtige Chance, sich unter der Regentschaft von Jürgen Klopp zu präsentieren und in die Defensive des DFB-Teams zu integrieren. baku ersetzt Anton nun für die zwei entscheidenden Gruppenspiele, die für die deutsche Mannschaft von großer Bedeutung sind. Die erste Begegnung findet am Freitag, dem 13. November 2026, um 20.45 Uhr in Belgrad statt, wo Deutschland auf Serbien trifft. Nur drei Tage später, am Montag, dem 16. November 2026,folgt die Heimpartie gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion, die ebenfalls um 20.45 Uhr beginnt. baku wird somit versuchen, die Lücke zu schließen, die Anton hinterlässt, und dem Crew in diesen wichtigen Duellen zur Seite zu stehen.

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VfB-Stars im Einsatz für diverse Nationalmannschaften

Neben den deutschen Akteuren sind auch sieben Profis des VfB Stuttgart in der letzten Länderspielphase des Jahres 2026 im Einsatz. Während Maximilian Mittelstädt und Finn Jeltsch als Teil der deutschen A-Nationalmannschaft an den Nations-League-Spielen teilnehmen, reisen weitere VfB-Spieler in ihre jeweiligen Heimatländer. Dennis Seimen und Dzenan Pejcinovic sind für die deutsche U21 nominiert. Unter der Leitung von DFB-Trainer Antonio Di Salvo absolvieren die Junioren zwei Testspiele zur Vorbereitung auf die U21-Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien. Das erste Spiel gegen Belgien ist am Freitag, den 13. November,in Essen angesetzt, gefolgt von der Partie gegen Kroatien am 17. November in Rijeka. Die U21 hatte sich in der vorherigen Phase bereits für das Turnier qualifiziert und nutzt diese Woche nun zur Feinabstimmung.

Aus Bosnien-Herzegowina ist Stürmer Ermedin Demirovic im Einsatz. Er kämpft mit seiner Nationalmannschaft in der UEFA Nations League Liga B,Gruppe vier, um den Staffelsieg. Mit acht Punkten belegt Bosnien-Herzegowina den zweiten Platz in der Gruppe hinter Schweden, das zehn Punkte sammelte. Die nächsten Aufgaben für Demirovic und seine Teamkollegen sind ein Auswärtsspiel in Schweden am 14. November sowie ein Heimspiel gegen Rumänien am 17. November. Darüber hinaus vertritt Marokko Bilal El Khannouss in der Qualifikation zum Afrika-Pokal. Die Atlaslöwen haben in der laufenden Qualifikationsphase beide Partien gewonnen und treten am 13. November gegen Niger an, bevor das Rückspiel am 17. November folgt. Zudem reist der 19-jährige Yanik Spalt nach Österreich, wo die U21-Nationalmannschaft einen reinen Trainingslehrgang in Windischgarsten absolviert, wobei keine Testspiele auf dem Programm stehen.

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Chronologie der Spiele und Rückkehr nach Cannstatt

Die zeItliche Abfolge der Einsätze erfordert von den VfB-Profis eine sorgfältige Koordination ihrer Reisepläne. Für die in Deutschland aktiven Spieler Mittelstädt und Jeltsch anfangen die Einsätze am 13. November in Belgrad, gefolgt vom Heimspiel am 16. November in Berlin. Parallel dazu absolvieren Seimen und Pejcinovic ihre Turniere in Essen und Rijeka. Ermedin Demirovic tritt am 14. November in Schweden an und kehrt am 17. november gegen Rumänien zurück. bilal El Khannouss ist für Marokko am 13. und 17. November im Einsatz. nachdem ihre jeweiligen Verpflichtungen beendet sind,werden alle nominierten VfB-Profis zurück nach Cannstatt reisen, um sich wieder in das Trainingsgeschehen des Vereins zu integrieren.

Nach der Länderspielphase steht für den VfB Stuttgart eine intensive Vorbereitungsphase auf die Rückrunde der Bundesliga an. Das erste Spiel nach der Pause ist das Auswärtsspiel bei Schalke 04 am Samstag, dem 21. November 2026, um 18.30 Uhr. Anschließend folgt am Mittwoch, den 25. November 2026, um 21 Uhr ein herausforderndes Auswärtsspiel bei Inter Mailand in der Champions League. die Rückkehr der Nationalspieler wird somit zeitlich genau in die Vorbereitungsphasen auf diese anspruchsvollen Aufgaben eingepasst. Die Mischung aus jungen Talenten wie Seimen und Pejcinovic sowie erfahrenen Akteuren wie Mittelstädt und Jeltsch soll dem Verein in diesen kritischen Phasen der Saison einen Vorteil verschaffen. Die Analyse der Leistungen während der Länderspielwoche wird dabei helfen,die taktischen Schwerpunkte für die Rückkehr in den Vereinswettbewerb zu setzen. Die sportliche Lage in der Nations League bleibt gespannt, wobei Deutschland mit fünf Punkten den dritten Platz in Gruppe A hält und hinter den punktgleichen Niederlanden und Griechenland rangiert, während Serbien als punktloses Schlusslicht der Vierergruppe noch Chancen auf eine Verbesserung der Position hat.