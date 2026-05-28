Landesarbeitsgericht Hamm: Digitale Krankschreibungen nur gültig mit Arztkontakt

Das Landesarbeitsgericht Hamm hat ein Urteil gefällt, das deutlich macht, dass digitale Krankschreibungen nur gültig sind, wenn tatsächlich ein Arztkontakt stattgefunden hat. Arbeitnehmer sollten sich also genau prüfen, bevor sie eine digitale Krankschreibung einreichen.

Gerichte beschäftigen sich immer häufiger mit digitalen Krankmeldungen. Im September 2025 hat das Landesarbeitsgericht Hamm ein deutliches Urteil gefällt: Wer sich ein Online-Attest ohne echten Arztkontakt besorgt, riskiert sogar die fristlose Kündigung.

Im verhandelten Fall hatte ein Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eingereicht, obwohl er weder persönlich mit einem Arzt gesprochen noch ihn gesehen hatte. Das Attest war allein über einen Fragebogen erstellt worden. Trotzdem wirkte die Bescheinigung wie eine normale Krankschreibung. Das Gericht entschied deshalb, dass der Mann bewusst wahrheitswidrig vorgegeben habe, ärztlich untersucht worden zu sein.

Das Landesarbeitsgericht HammImmer mehr Anbieter versprechen schnelle Krankschreibungen per Internet. Häufig reichen wenige Klicks und ein kurzer Fragebogen aus, damit das Attest per E-Mail verschickt wird. Genau dieses Vorgehen sahen die Richter aber kritisch. Nach Ansicht desdürfen Arbeitgeber darauf vertrauen, dass eine eingereichte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ordnungsgemäß zustande gekommen ist.

Besonders schwer wog für die Richter der Vertrauensbruch. Eine vorherige Abmahnung sei deshalb nicht nötig gewesen. Bereits ein einmaliger Verstoß könne eine außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Das Urteil macht deutlich: Digitale Krankschreibungen sind nur gültig, wenn tatsächlich ein Arztkontakt stattgefunden hat.

Dieser kann auch per Video oderTelefon stattfinden. Für Arbeitnehmer bedeutet das Urteil, dass sie Anbieter genau prüfen sollten. Arbeitgeber erhalten dagegen mehr Rechtssicherheit, wenn Zweifel an einer Online-Krankschreibung bestehen. Immer mehr Arbeitnehmer nutzen digitale Krankschreibungen, um schnell und einfach eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erhalten.

Doch das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm macht deutlich, dass dies nicht immer rechtskonform ist. Arbeitnehmer sollten sich also vorher über die Rechtmäßigkeit einer digitalen Krankschreibung informieren. Gerade in Zeiten von Corona, wo viele Menschen auf digitale Lösungen angewiesen sind, ist es wichtig, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen im Klaren sind. Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klarheit und Rechtssicherheit in diesem Bereich.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung in Zukunft entwickeln wird, aber eines ist sicher: Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen sich auf die neuen Herausforderungen in diesem Bereich einstellen





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