Das LKA Sachsen-Anhalt prüft Nötigung im CDU-Landtag: CDU-Abgeordnete sollen zum Rücktritt unter Druck gesetzt worden sein. Details zum Ermittlungsverfahren.

Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden in Sachsen-Anhalt haben neue Dimensionen erreicht, nachdem das Landeskriminalamt (LKA) einen konkreten Verdacht auf strafbare Handlungen innerhalb der CDU -Fraktion geprüft. Der Fokus der Untersuchung liegt auf der Frage, ob bei einer Sitzungsversammlung am 13. Oktober im Magdeburger Landtag Abgeordnete in ihrer freien Willensbildung eingeschränkt wurden. Die Behörden gehen nun von einem möglichen Fall der Nötigung aus, der tief in die parlamentarische Demokratie eingreift und das Vertrauensverhältnis innerhalb der Fraktionsarbeit belastet.

Ermittlungsgegenstand und Tatvorwurf

Veranlasst wurde das Eingreifen durch einen schriftlichen Anhörungsbogen, den das LKA an die Abgeordneten der CDU im Landtag von Sachsen-Anhalt versandt hat. Wie "Focus online" berichtete, steht die Verantwortung des Dezernats 52 für politisch motivierte Kriminalität im linken Spektrum im Mittelpunkt dieser Prüfung. Die Grundlage der Untersuchung bildet eine Sitzung der CDU-Fraktion am 13. Oktober, in der die Anwesenheit von dreizehn Abgeordneten verzeichnet war. Unter den Teilnehmern befand sich auch der amtierende Ministerpräsident des Landes, Sven Schulze (47, CDU), der eine zentrale Rolle in der Landespolitik einnimmt.

Also read Ministerpräsidentenwahl: Siegmund oder ein anderer Regierungschef in Sachsen-Anhalt?

Während dieser Versammlung wurde ein vorgefertigtes Formular unter die Abgeordneten verteilt. Dieses Dokument verpflichtete die Unterzeichner dazu, eidähnliche Erklärungen abzugeben. Konkret musste bestätigt werden, dass keine Absprachen mit der AfD-Partei getroffen wurden. Zudem schworen die Unterzeichner, dass sie weder Tobias Rausch (35, AfD) zum Präsidenten des Landtags noch Hans-Thomas Tillschneider (48, AfD) zu dessen Stellvertreter wählen würden. Diese strikte Abgrenzung zur anderen Fraktion stand im Zentrum der Diskussion.

Kontroverse Rücktrittspflicht und rechtliche Einordnung

Der Kernpunkt der juristischen Bedenken liegt in einer spezifischen Passage des ausgegebenen Formulars. Dort wurde formuliert, dass im Falle einer widerlegbaren Falschaussage das Abgeordnetenmandat sofort zur Verfügung gestellt werden müsse. Aus Sicht der Ermittler des LKA stellt diese Androhung einen schwerwiegenden Eingriff in die verfassungsrechtliche Freiheit des Mandats dar. Der Anhörungsbogen der Behörden führt explizit an, dass vorgesehen gewesen sein soll, dass im Fall einer Widerlegung die Niederlegung des Landtagsmandates erfolgt.

Advertisement

Diese Vorgabe wird von den Ermittlern nicht als interne Fraktionsdisziplin abgetan, sondern als potenziell strafbare Handlung gewertet. Das LKA sieht hier den Verdacht einer strafrechtlich relevanten Nötigung gegeben. Besonders kritisch bewertet werden die Umstände im Hinblick auf das freie Mandat, das in der deutschen Demokratie einen hohen Stellenwert genießt, sowie auf das Wahlgeheimnis. Die Befürchtung der Sicherheitsbehörden ist, dass durch die Androhung von Konsequenzen die freie Willensbildung der Abgeordneten manipuliert oder erpresst wurde.

Fragekatalog des Landeskriminalamts

Zur Aufklärung des Sachverhalts hat das Landeskriminalamt einen detaillierten Fragekatalog mit insgesamt twentythree Fragen an die beteiligten CDU-Abgeordneten versandt. Eine der zentralen Fragen richtet sich direkt an die Urheber der Maßnahme: "Wer hat die Erklärung erstellt bzw. deren Abgabe veranlasst?" Diese Frage zielt darauf ab, die Verantwortungszuschreibung für das Druckmittel zu klären und den ursprünglichen Anlass der Verteilung zu rekonstruieren. Die Ermittler versuchen damit, die Kette der Ereignisse bis zum Initiator zurückzuverfolgen.

Weitere Fragen im Fokus der Untersuchung betreffen den Druck, den die Teilnehmer möglicherweise verspürt haben. Die Behörde erkundigt sich explizit danach, ob die Abgeordneten zum Unterschreiben gedrängt wurden und ob ihnen bei Nichtunterschreiben mit weiteren Konsequenzen gedroht worden sein könnte. Diese Fragen sind entscheidend, um festzustellen, ob eine tatsächliche Nötigung im rechtlichen Sinne vorlag oder ob es sich um einen internen Konflikt ohne strafrechtliches Gewicht handelt. Die Antworten sollen die Grundlage für die weitere Strafverfolgung bilden.

Reaktion der Fraktion und Verfahrensstadium

Die interne Dynamik der Sitzung wird als komplex beschrieben. Die verfassungsrechtlich geschützte Freiheit der Abgeordneten stand im Konflikt mit der politischen Strategie der Fraktionsführung. Laut Berichten von Teilnehmern an der Versammlung stoppte der CDU-Geschäftsführer Stefan Ruland (46) den Vorstoß schließlich, nachdem Widerstände oder Bedenken geäußert wurden. Dieser Eingriff scheint ein Wendepunkt gewesen zu sein, der die sofortige Implementierung der Maßnahme verhinderte, jedoch nicht die Ermittlungen der Behörden ausschloss.

Advertisement

Parallel zu den internen Diskussionen wurde bereits am 13. Oktober eine Anzeige gegen Unbekannt online erstattet. Diese Initiative ging von den betroffenen Abgeordneten oder der Fraktionsleitung aus, um den Vorgang juristisch einordnen und aufklären zu lassen. Das Verfahren befindet sich nun in der Hand des LKA, das unabhängig die Umstände der Nötigung prüfen wird. Die Ergebnisse dieser Untersuchung könnten weitreichende politische Folgen für die Führungsebene der CDU in Sachsen-Anhalt haben und Präzedenzfallcharakter für den Umgang mit Fraktionsdisziplin und parlamentarischem Druck besitzen.