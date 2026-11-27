Kreditschulden und Zinsen sind schon jetzt eine erdrückende Last für den Landeshaushalt. Der Rechnungshofpräsident warnt vor neuen Schulden und mahnt zu schmerzhaften Einschnitten - etwa bei Personal.

Kreditschulden und Zinsen sind schon jetzt eine erdrückende Last für den Landeshaushalt. Der Rechnungshofpräsident warnt vor neuen Schulden und mahnt zu schmerzhaften Einschnitten - etwa bei Personal.

Magdeburg - Der Landesrechnungshof sieht die Finanzen Sachsen-Anhalts am Ende ihrer Spielräume angekommen. Strukturelle Probleme im Landesetat könnten nicht ewig über Kredite geschlossen werden, warnte Präsident Kay Barthel bei der Vorstellung seines Jahresberichts 2025 in Magdeburg. Die daraus resultierenden Zinsausgaben seien bereits jetzt höher als so mancher Etatposten des Landes. Die finanzielle Last werde weiter steigen und kommende Generationen belasten, fürchtet Barthel.

Advertisement

Advertisement

Bislang beschlossene Einsparungen reichten nicht aus. Ein höheres Steueraufkommen sei in Sachsen-Anhalt aufgrund einer schrumpfenden Bevölkerung nicht zu erwarten. Ein Ausgleich des Haushalts werde in Zukunft nur durch weniger Ausgaben möglich sein.