Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg urteilt, dass Tinnitus eines Lehrers nach Kindergesang kein Arbeitsunfall ist. Hier sind die Fakten und Hintergründe.

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass ein Tinnitus -Erkrankung bei einem Berliner Lehrer kein Arbeitsunfall darstellt. Die Erkrankung wurde nach einem Auftritt einer Grundschulklasse festgestellt. Damit entfällt der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung für den betroffenen Pädagogen. Dieses Urteil stellt eine klare rechtliche Grenze für die Anerkennung lärmbedingter Schäden im Schulalltag dar. Es ist von hoher Relevanz für den Schutz von Lehrkräften bei lauten Schüleraktivitäten.

Urteil des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg

Das Gericht wies die Klage des damals vierzigdrei Jahre alten Grundschullehrers ab. Er hatte im Sommer zweitausendsechzehn an einer Berliner Grundschule unterrichtet. Das Ereignis, das zur Erkrankung führte, geschah nach den regulären Unterrichtsstunden. Der Lehrer betrat ein Klassenzimmer, um seine Tasche abzuholen. In diesem Raum befand sich eine zweite Klasse. Diese Klasse sang gemeinsam mit ihrer Erzieherin das Lied "Wenn du fröhlich bist". Die Kinder stampften und sprangen während des Gesangs. Am Ende des Liedes rief die Gruppe laut "Hurra". Einige Tage später diagnostizierten Ärzte einen Tinnitus sowie eine Hyperakusis. Diese Erkrankung äußert sich in einer krankhaften Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen.

Also read Tödlicher Baggerunfall in Petershagen-Lahde: Erster Todesfall in NRW 2025

Ablehnung durch die Unfallkasse Berlin

Die Unfallkasse hatte den Antrag auf Anerkennung als Arbeitsunfall bereits vor der Klage abgelehnt. Das Gericht bestätigte diese Entscheidung in vollem Umfang. Eine entscheidende Rolle spielte die Unmöglichkeit, den Lärmpegel forensisch eindeutig zuzuordnen. Das Gericht stellte fest, dass nicht nachgewiesen werden konnte. Der Lehrer sei Lärm ausgesetzt gewesen, der geeignet wäre, das Gehör nachhaltig zu schädigen. Es gab keine technischen Messungen des Schallpegels an diesem Tag. Auch das Verhalten der Kinder blieb lückenhaft dokumentiert. Die Erzieherin und weitere Dienstkräfte der Schule wurden als Zeugen vernommen. Sie konnten jedoch nicht bestätigen, dass die Kinder schrill gepfiffen hätten. Dies wäre ein weiterer Faktor für einen akustischen Schaden gewesen. Die Schüler selbst konnten nicht als Zeugen gehört werden. Ihre aktuellen Adressen waren der Schule zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht mehr bekannt.

Gutachten und medizinische Einordnung

Ein ärztliches Gutachten trug ebenfalls zur Urteilsfindung bei. Ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt hatte das Gehör des Lehrers untersucht. Das Gutachten wies nicht auf einen spezifisch lärmbedingten Hörschaden hin. Es fehlte der klare medizinische Nachweis, dass der kurze Lärmimpuls die Ursache war. Die Feststellung eines ursächlichen Zusammenhangs erfolgt in der Rechtsprechung grundsätzlich einzelfallbezogen. Jedes Gericht muss die spezifischen Umstände des vorliegenden Falles streng prüfen. Vage Vermutungen reichen für die Anerkennung eines Arbeitsunfalls nicht aus. Der Kläger könnte nun die Zulassung der Revision beim Bundessozialgericht beantragen. Das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig. Die weiteren rechtlichen Schritte sind im deutschen Sozialrecht vorgesehen.

Advertisement

Abgrenzung zu früheren Fällen in Deutschland

Es gibt vergleichbare Fälle in der deutschen Rechtsprechung. Ein ähnlicher Fall aus dem Jahr zweitausenddreiundzwanzig zeigt die Komplexität der Lagenauswertung. In jenem Urteil wurde ein lärmbedingter Hörschaden als Arbeitsunfall anerkannt. Der Kläger war dort Sportlehrer an einer Oberschule. Er ging mit dreißig Jugendlichen durch einen Flur zu Umkleideräumen. Die Jugendlichen waren lautstark schreiend und gröhlend unterwegs. Wenige Tage später wurde beim Sportlehrer ein Hörsturz diagnostiziert. Das Gericht sah hier einen klaren Kausalzusammenhang. Die Dauer und Intensität des Lärms unterschieden sich deutlich vom aktuellen Fall. Solche Urteile schaffen Präzedenzfälle für künftige Streitigkeiten.

Praktische Folgen für den Schulalltag in Berlin

Dieses Urteil hat direkte Auswirkungen auf die Absicherung von Lehrkräften. Es bestätigt, dass spontane Lärmereignisse nicht automatisch versichert sind. Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung gilt nur bei nachweisbaren Arbeitsunfällen. Schulen müssen sich auf diese strenge Beweislast einstellen. Lehrer müssen bei lauten Vorfällen dokumentieren, ob eine Gefahr für die Gesundheit besteht. Die Abgrenzung zwischen normalem Schulalltag und einem schädlichen Lärmereignis bleibt schwierig. Die Unfallkasse bleibt skeptisch bei Anträgen ohne technische Belege. Dies erschwert die Inanspruchnahme für Betroffene in ähnlichen Situationen. Die Sicherheit der Schüler steht weiterhin im Fokus der Schulen.