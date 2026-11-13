Landesweiter Flugstopp in den USA nach Kommunikationsproblemen der FAA

Die FAA hat den Flugverkehr landesweit gestoppt. Als Ursache nennt Verkehrsminister Sean Duffy Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem.

Die Federal Aviation Administration ( FAA), die US-Luftfahrtbehörde, hat den Flugverkehr in den Vereinigten Staaten landesweit angehalten. Als Grund nannte Verkehrsminister Sean Duffy Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem, wie er auf der Online-Plattform X mitteilte.

Der Stopp gilt als Vorsichtsmaßnahme. Ein genauer Zeitpunkt der Anordnung geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Nach Angaben aus den Berichten handelt es sich um den zweiten landesweiten Stopp des Luftverkehrs in den USA seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001.

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Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem als Auslöser

Die konkrete Ursache der aktuellen Störung war zunächst unklar. Verkehrsminister Sean Duffy verwies lediglich auf Kommunikationsprobleme im Flugkontrollsystem der FAA.

Duffy teilte mit, dass Techniker der FAA an der Behebung der Störung arbeiten. Die Behörde werde neue Informationen umgehend mitteilen.

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Mehrere Flugkontrollzentren hätten Kommunikationsprobleme gemeldet, hieß es in Medienberichten. Flugkontrollzentren lenken den Verkehr zwischen den Flughäfen und sind für die sichere Trennung der Flugzeuge in der Luft zuständig.

Ein Pilot berichtete laut Medienberichten, dass Maschinen, die sich gerade in der Luft befinden, zum Teil auf Notfrequenzen ausweichen müssten. Notfrequenzen sind Funkkanäle, die für Ausnahmesituationen vorgesehen sind und genutzt werden, wenn der übliche Funkverkehr gestört ist.

Der Vergleichsfall vom Januar 2023

Die FAA hatte zuletzt im Januar 2023 zu einer landesweiten Maßnahme dieser Art gegriffen. Damals war der Auslöser der Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden.

Der damalige Stopp wurde nach einigen Stunden wieder aufgehoben. Ob die aktuelle Störung ähnlich gelagert ist, lässt sich aus den bisherigen Angaben nicht ableiten, weil die Ursache noch nicht bekannt ist.

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Die Berichte ordnen den aktuellen Stopp damit als seltenen Eingriff ein. Zwischen dem Ereignis vom 11. September 2001 und dem Januar 2023 wird in den Angaben kein weiterer landesweiter Stopp dieser Art genannt.

Offene Fragen zur Dauer des Flugstopps

Es gibt bislang keine Angaben, wie lange der landesweite Stopp des Flugverkehrs andauern könnte. Weder die FAA noch Verkehrsminister Sean Duffy haben dazu eine Zeitangabe gemacht.

Konkrete Folgen für Passagiere, etwa zu Verspätungen oder Flugausfällen, nennen die vorliegenden Angaben nicht. Auch zu betroffenen Flughäfen oder Airlines liegen keine weiteren Details vor.

Als nächster Schritt steht die Mitteilung der FAA über den Stand der Störung aus. Duffy hat angekündigt, dass neue Informationen umgehend folgen sollen, sobald die Techniker die Ursache eingrenzen können.