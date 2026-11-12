Landgericht Berlin: Helmut Kohl Stiftung darf Name weiter nutzen

Das Berliner Landgericht hat die Klage von Maike Kohl-Richter abgewiesen. Die öffentliche Stiftung von Bundestag und Bundesregierung darf den Namen des Ex-Bundeskanzlers weiterhin offiziell tragen.

Das Landgericht Berlin hat entschieden, dass die vom Deutschen Bundestag errichtete öffentliche Stiftung den Namen des langjährigen Bundeskanzlers Helmut Kohl weiterhin offiziell führen darf. Damit blieb die von Maike Kohl-Richter, der Witwe des Verstorbenen, eingereichte Unterlassungsklage zunächst ohne Erfolg. Die Klägerin hatte begehrt, dass die Stiftung keine Namensnutzungsrechte mehr beanspruchen dürfe, da diese ohne die Zustimmung der Alleinerbin erteilt würden.

Gerichtsurteil zu Namensrechten und Marken

Das Berliner Landgericht wies die Klage unter Berufung auf das deutsche und europäische Recht ab. Die Richter stellten fest, dass keine Verletzung des Namensrechts der Klägerin vorliegt, da eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Ein normaler Gesprächspartner würde beim Begriff Helmut Kohl nicht automatisch an Maike Kohl-Richter denken. Somit entsteht durch die Namensnennung durch die Beklagte keine Zuordnungsgefahr zur Klägerin.

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Zusätzlich prüfte das Gericht die markenrechtlichen Ansprüche. Maike Kohl-Richter hatte sich die Unionsmarken "Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung" und "Helmut-Kohl-Stiftung" gesichert. Das Gericht urteilte jedoch, dass die öffentliche Stiftung diese geschützten Marken nicht im geschäftlichen Verkehr nutzt. Daher besteht aus markenrechtlicher Sicht kein Handlungsbedarf zur Unterlassung. Auch das postmortale Persönlichkeitsrecht des Altkanzlers sah die Richter in diesem Kontext nicht verletzt.

Streit um Rechtmäßigkeit der Stiftungsgründung

Der Kern des Rechtsstreits liegt in der Entstehungsgeschichte der Stiftung. Die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung wurde im Jahr 2021 per Gesetz des Deutschen Bundestages als öffentlich-rechtliche Stiftung gegründet. Dies geschah parallel zu ähnlichen Maßnahmen für sechs weitere verstorbene deutsche Staatsmänner. Maike Kohl-Richter und der von ihr gegründete Verein Helmut Kohl Stiftung e.V. mit Sitz in Ludwigshafen sehen in dieser staatlichen Initiative eine illegitime Aneignung des Namens des Verstorbenen.

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Die Klägervertreter argumentierten, dass Helmut Kohl für eine Stiftung, die seinen Namen trägt, andere Vorstellungen gehabt hätte. Nach Auffassung der Anwälte ist für die Nutzung des Namens die ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen und nach seinem Tod die Einwilligung seiner Alleinerbin zwingend erforderlich. Sie stützen ihre Forderungen primär auf eingetragene Rechte nach EU-Markenrecht, das eigene Namensrecht der Witwe sowie das postmortale Persönlichkeitsrecht des Verstorbenen.

Zusätzliche Verfahren vor dem EUIPO

Neben dem Zivilprozess in Berlin läuft ein paralleles Verfahren vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Die Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung hat dort im vergangenen Jahr beantragt, die beiden von Maike Kohl-Richter gehaltenen Unionsmarken für nichtig zu erklären. Über diesen Antrag wurde zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung durch das Berliner Landgericht noch keine Entscheidung getroffen. Beide Verfahren sind somit unabhängig voneinander und führen zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen.

Auftrag der Stiftung und weitere Schritte

Die Stiftung hat es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, an das politische Wirken und die Lebensleistung Helmut Kohls zu erinnern. Zu den Aktivitäten gehören die Organisation politischer Veranstaltungen sowie die Bereitstellung von Informationen zu mit dem Ex-Bundeskanzler in Zusammenhang stehenden Themen auf der offiziellen Homepage. Die Arbeit der Stiftung soll damit das historische Andenken im öffentlichen Raum wachhalten und zur politischen Bildung beitragen.

Das aktuelle Urteil des Landgerichts Berlin ist noch nicht rechtskräftig. Gegen den Bescheid kann Berufung eingelegt werden. Die schriftlichen Entscheidungsgründe des Gerichts lagen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht vor. Sollte die Berufung eingelegt werden, könnte sich der Konflikt zwischen der staatlichen Stiftung und der Familie des ehemaligen Kanzlers über weitere Instanzen hinziehen.