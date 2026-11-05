Landgericht Berlin: Prozess gegen Lehrer Kamen M. wegen sexuellen Missbrauchs

Der Prozess vor dem Landgericht Berlin beginnt. Kamen M. wird vorgeworfen, seine 16-jährige Schülerin zwischen 2016 und 2017 sexuell missbraucht und manipuliert zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft Kamen M. schwerste Delikte vor. Er soll seine Position als Lehrer und Tutor genutzt haben, um seine damals 16-jährige Schülerin sexuell auszubeuten. Der Prozess vor dem Landgericht Berlin beginnt unter hohen emotionalen Vorwürfen.

Angeklagter im Rollstuhl vor Gericht

Kamen M. wurde am ersten Verhandlungstag in einer Rolltrage in den Saal geschoben. Ein schwerer Autounfall vor knapp sechs Jahren ist für die gesundheitlichen Einschränkungen des Angeklagten verantwortlich. Er selbst gab an, geschieden zu sein und zwei Kinder zu haben. Zu den konkreten Vorwürfen schwieg Kamen M. zunächst und machte keine Aussagen.

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Manipulation und Vertrauensmissbrauch

Der Kern der Anklage beschreibt einen systematischen Ausnutzung von Machtgefällen. Kamen M. nutzte seine Rolle als Vertrauensperson, um die Schülerin zu manipulieren. Er etablierte sich als deren einzigen Bezugspunkt. Die Anklage führt aus, dass er ihre Verletzlichkeit ausnutzte. Das Mädchen befand sich in dieser Phase in einer emotionalen Krisensituation.

Tatzeitraum und konkrete Beschuldigungen

Die Vorwürfe erstrecken sich über einen Zeitraum von August 2016 bis Ende 2017. Es werden 16 mutmaßliche Taten gegen das Mädchen aufgeführt. Die Anklagepunkte umfassen sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen. Zudem wird Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Ein Berufungsverbot ist bei einer Verurteilung ebenfalls vorgesehen.

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Aussagen der Familie und Zeugenschaft

Der Vater der 16-Jährigen trat als erster Zeuge auf. Er schilderte die Isolation seiner Tochter nach dem Tod eines Freundes. Dieser Freund war bei einem Autounfall verstorben. Seine Tochter war von dem Ereignis am Boden zerstört. Der Vater war beruflich stark eingespannt und konnte keine Unterstützung bieten. Die Ehefrau war wegen eigener Erkrankungen keine Ansprechpartnerin.

Zeiten der Trennung und Enthüllungen

Mit etwa 14 Jahren zog sich die Schülerin zunehmend zurück. Eines Tages fuhr ein weißes Auto vor. Die Tochter stieg aus und verabschiedete sich auf eine Weise, die den Vater an eine romantische Beziehung denken ließ. Später stellte sie den Mann als ihren neuen Freund vor. Er lebte in der Wohnung von Kamen M. in Berlin-Mitte.

Details zu den Vorwürfen und Beweisen

Erst nach der Trennung erfuhr der Vater weitere Details. Die Tochter berichtete von körperlicher Bestrafung. Kamen M. habe den Buchstaben K in ihre Schulter geritzt. Sie habe teilweise auf dem Boden schlafen müssen. Drei Fälle von Vergewaltigung werden der Anklageschrift zugeschrieben. Eine Tat soll in Kenntnis des krankheitsbedingten Schlafens der Schülerin erfolgt sein. Im Herbst 2016 soll ein Ritual mit einer Rasierklinge in den Handballen stattgefunden haben.