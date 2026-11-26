Das Landgericht Berlin II hat dem Spiegel eine einstweilige Verfügung erteilt. Christian Ulmen darf sich gegen Vorwürfe in einem November-Artikel zur Wehr setzen.

Christian Ulmen hat vor dem Landgericht Berlin II eine entscheidende juristische Sieg im Rechtsstreit über seine Personverbildlichung errungen. Die Pressekammer des Gerichts hat dem Antrag des Schauspiellers am 24. November 2026 mit dem Aktenzeichen 27 O 429/26 eV vollständig stattgegeben. Diese gerichtliche Maßnahme stellt eine einstweilige Verfügung dar, die die Veröffentlichung bestimmter Inhalte im Magazin Der Spiegel untersagt. Die Anwälte des 51-jährigen Künstlers bestätigten die vollständige Berücksichtigung des Antrags durch die Justizbehörden in der deutschen Hauptstadt.

Gerichtsurteil und untersagte Inhalte

Das Urteil zielt spezifisch auf weitreichende Passagen eines kürzlich erschienenen Artikels ab, der im Heft 46/2026 veröffentlicht wurde. Die Überschrift dieses Berichts lautete "Blaue Flecken und ein Kratzer". In diesem Text hatte der Spiegel über einen mutmaßlichen körperlichen Übergriff berichtet, der sich im Januar 2023 ereignet haben soll. Das Gericht untersagte dem Nachrichtenmagazin die Verbreitung dieser Vorwürfe, da sie nach Ansicht der Richter eine unzulässige Darstellung der Faktenlage darstellten. Die Redaktion wurde angewiesen, diese spezifischen Texte vorübergehend aus den Publikationsmedien zu entfernen.

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Juristische Begründung des Verfahrens

In der juristischen Begründung für die Verfügung führte die Rechtsprechung aus, dass der Berichterstattung an jeglicher Grundlage gefehlt habe. Es sei bereits an einem Mindestbestand für die erhobenen schweren Vorwürfe gegen Christian Ulmen gemangelt. Ein zentraler Faktor für diese Einschätzung waren neue Erkenntnisse, die aus spanischen Ermittlungsakten hervorgingen. Diese neuen Beweise begründen nach Einschätzung der Rechtsanwälte des Betroffenen erhebliche Zweifel an der Tragfähigkeit weiterer früher erhobener Vorwürfe. Die spanischen Akten liefern somit eine alternative Perspektive auf die Vorkommnisse.

Reaktion des Spiegel-Verlags

Trotz der gerichtlichen Anordnung behält der Verlag des Magazins die Position bei, dass die Berichterstattung im Großen und Ganzen zulässig sei. In einer eigenen Stellungnahme verweist Der Spiegel darauf, dass sowohl das Landgericht Berlin als auch das Oberlandesgericht Hamburg in früheren Verfahren eine zulässige Verdachtsberichterstattung gesehen haben. Man betone, dass das Hamburger Gericht andere Schlussfolgerungen zog als das Berliner Gericht. Die detaillierte Begründung für die Berliner Entscheidung liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vollständig vor, was zu unterschiedlichen rechtlichen Bewertungen führt.

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Grenzen der Verfügung und weitere Vorwürfe

Die aktuelle einstweilige Verfügung aus Berlin gilt ausschließlich für den Artikel vom November 2026 und betrifft nicht sämtliche Veröffentlichungen im Fall Ulmen. Der Spiegel darf weiterhin über den Vorwurf von Collien Fernandes berichten, dass ihr Ex-Mann sie virtuell vergewaltigt haben soll. Diese spezifischen Anschuldigungen fallen nicht unter den aktuellen Gerichtsbescheid. Zudem bleibt die Berichterstattung vom März 2026 von der jüngsten Entscheidung des Landgerichts Berlin unberührt, was die Komplexität des Medienprozesses verdeutlicht.

Zukünftige Verfahrensschritte

Der Rechtsstreit um die Berichterstattung über Christian Ulmen ist damit noch nicht abgeschlossen. Der Spiegel hat bereits Berufung gegen die Entscheidung des Landgerichts Berlin II eingelegt, um das Urteil überprüfen zu lassen. Zusätzlich gab es bereits im Juni 2026 eine frühere gerichtliche Maßnahme, bei der das Hanseatische Oberlandesgericht untersagt hatte, den Verdacht zu erwecken, Ulmen habe Deepfake-Videos von Fernandes hergestellt oder verbreitet. Das Aktenzeichen dafür lautet 7 W 72/26. Die laufenden Verfahren werden weiterhin über die rechtlichen Grenzen der Pressefreiheit in solchen hochkarätigen Fällen entscheiden.