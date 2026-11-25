Das Landgericht Berlin hat einen 66-jährigen Döner-Besitzer wegen Totschlag und versuchten Mordes zu neun Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Der Streit begann vor dem Imbiss in Berlin-Lichtenberg im November 2025.

Das Landgericht Berlin hat einen 66-jährigen Betreiber eines Döner-Imbisses in Berlin-Lichtenberg zu einer neunjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe ist die consequence eines Vorfalls, der sich vor knapp einem Jahr zugetragen hat und bei dem eine Person getötet und eine weitere lebensbedrohlich verletzt wurde. Der verurteilte Imbiss-Betreiber mit armenischer Staatsangehörigkeit hatte den Tatort verlassen und sich zwei Wochen nach dem Ereignis freiwillig der Polizei gestellt. Seitdem befand er sich in Untersuchungshaft, bis das Gericht nun am Ende der Hauptverhandlung sein Urteil sprach.

Struktur des Tötungsdelikts vor Imbiss

Der Ausgangspunkt für die strafrechtliche Verfolgung war ein Konflikt, der im November 2025 vor dem Imbiss-Stand in Berlin-Lichtenberg eskalierte. Ein 28-jähriger Mann erschien mit mehreren Begleitern am Tatherort und begann zunächst an der Scheibe des Imbiss-Ladens zu klopfen. Laut der Vorsitzenden Richterin im Prozess war es jedoch der 66-jährige Angeklagte, der die Situation weiterzuspitzen begann, indem er sich bewaffnete und mit einer Waffe in der Hosentasche aus dem Laden trat. In der darauf folgenden verbalen Auseinandersetzung schoss der Angeklagte aus einer Entfernung von zwei Metern auf den 28-Jährigen. Das Projektil traf den damals 28-Jährigen lebensbedrohlich im Brustbereich, was als versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung gewertet wurde.

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Die Tat eskalierte weiter, als ein zweiter Mann, der 29 Jahre alt war, von den Schüssen betroffen wurde. Videoaufnahmen, die vor Gericht präsentiert wurden, zeigten, dass sich der 29-Jährige und die übrigen Begleiter der Gruppe nach den ersten Schüssen umdrehten und versuchten, vom Tatort zu fliehen. Der 66-jährige Schütze verfolgte die flüchtende Gruppe dennoch mit seinen Schüssen. Das Gericht stellte in der Urteilsbegründung fest, dass der Angeklagte mit ausgestrecktem Arm hinter den fliehenden Menschen her schoss. Dabei traf ein weiteres Projektil den 29-Jährigen am Hinterkopf. Obwohl die Begleiter offensichtlich wegliefen, entschied der Schütze, die Gewalt fortzusetzen, was als entscheidendes Element für die Schwere der Anklage gewertet wurde. Der verletzte Mann verstarb wenige Tage später infolge der Kopfverletzung in einem Krankenhaus.

Streit um Lohnforderungen und Drohungen

Die gerichtlichen Untersuchungen ergaben, dass dem gewalttätigen Zusammenstoß ein finanzieller Streit vorausging. Im Prozess wurde dargelegt, dass es primär um eine ungeklärte Lohnforderung ging. Der 28-Jährige, der als einer der Schützen identifiziert wurde, hatte in dieser Angelegenheit für einen früheren Mitarbeiter des Imbiss-Betreibers als Vermittler auftreten wollen. Bereits vor dem physischen Zusammenstoß hatten Telefongespräche stattgefunden, in denen der Angeklagte die anwesenden Männer bedrohte. Diese vorangegangenen Drohungen spielten im Urteil eine Rolle bei der Einordnung der Eskalationsspirale, da sie zeigten, dass die Spannungen vor Ort bereits deutlich angeheizt waren.

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Vertreter der Nebenklage betonten während des Verfahrens jedoch die Irrelevanz des Opfers für den eigentlichen Konflikt. Ein Anwalt der geschädigten Familie erklärte, der 29-Jährige, der tödlich getroffen wurde, habe mit dem Streit über die Lohnforderungen und mit dem Imbiss-Betrieb nichts zu tun gehabt. Seine Anwesenheit vor Ort war laut den Angaben des Anwalts eher zufällig, da er sich dort eigentlich mit Freunden zu einer Billardrunde treffen wollte. Diese Trennung der Umstände unterstreicht die Ungerechtigkeit des Unfalls für das Opfer, das nicht in die ursprüngliche Debatze involviert war, aber dennoch das schwerste Schicksal erleiden musste.

Rechtliche Einordnung und Verteidigungsstrategie

Die beiden Anwälte des Angeklagten plädierten während der Hauptverhandlung auf mildere Umstände und versuchten, die Handlungen ihres Mandanten unter das Recht der Notwehr oder zumindest unter fahrlässiges Handeln einzuordnen. Im Hinblick auf den ersten Schuss auf den 28-Jährigen argumentierten die Verteidiger, der Imbiss-Betreiber habe sich einer Übermacht gegenübert gesehen und daher das Recht der Notwehr ausgeübt. Für den tödlichen Schuss auf den 29-Jährigen vertraten die Anwälte die These der fahrlässigen Tötung. Sie führten vor Gericht an, der Angeklagte habe den fliehenden Mann nicht gesehen und auch nicht treffen wollen. Aus diesem Grund beantragten die Rechtsanwälte eine Bewährungsstrafe anstelle einer Freiheitsstrafe.

Das Landgericht Berlin lehnte diese Verteidigungsstrategien jedoch kategorisch ab und folgte stattdessen dem Antrag der Staatsanwältin auf eine harte Freiheitsstrafe. Die Vorsitzende Richterin führte in ihrer Urteilsbegründung aus, dass das Handeln des Angeklagten nicht durch Notwehr gerechtfertigt gewesen sei. Besonders kritisch bewertete das Gericht den Umstand, dass der Schütze auf Menschen schoss, die bereits flüchteten. Durch das Abfeuern von Schüssen auf die rückwärtige Fluchtrichtung habe der 66-Jährige tödliche Verletzungen billigend in Kauf genommen. Das Gericht sprach den Angeklagten schuldig des Totschlags, des versuchten Totschlags, der gefährlichen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Entscheidung des Gerichts ist noch nicht rechtskräftig.