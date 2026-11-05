Landgericht Berlin: Vergewaltiger zu fünf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt

Ein 39-jähriger Vorbestrafter erhält wegen Messerangriff auf Ex-Partnerin fünf Jahre Haft plus Sicherungsverwahrung. Das Landgericht Berlin urteilte nach Flucht.

Das Landgericht Berlin hat einen 39-jährigen Mann wegen eines schweren Messerangriff s auf seine ehemalige Partnerin zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren sowie der anschließenden Sicherungsverwahrung verurteilt. Die Richter stellten dabei fest, dass eine erhebliche Gefahr besteht, dass der Angeklagte weitere schwere Straftaten begehen wird, was die Anordnung der Maßregel zur Behandlung oder Sicherung rechtfertigt.

Ablauf des Angriffs in Berlin-Lankwitz

Der Vorfall ereignete sich am 23. November 2025, als der Mann seinen gewährten Ausgang aus einer Haftanstalt nutzte, um erneut straffällig zu werden. Er folgte seiner Ex-Partnerin auf ihrem Arbeitsweg im Berliner Bezirk Lankwitz. Nachdem das Paar gemeinsam mit einem Bus ausgestiegen war, zog der 39-Jährige laut Ermittlungsangaben ein Messer und griff die Frau an. Die Tat geschah kurz vor dem Ende seiner bereits fast vollständig verbüßten Gesamtstrafe, die unter anderem wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verhängt worden war.

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Die medizinischen Folgen für die Opfer waren potenziell lebensgefährlich. Der Angriff verletzte den Brustmuskel, den Herzbeutel und die Lunge der Frau schwer. Trotz dieser gravierenden Verletzungen half der Angreifer der Verletzten anschließend dabei, die Blutung zu stillen. Aufgrund dieses Verhaltens wurde ihm keine versuchte Tötung vorgeworfen, sondern lediglich gefährliche Körperverletzung.

Flucht und Festnahme in Laubenkolonie

Nachdem der Täter den Angriff begangen hatte, kehrte er nicht in die Haftanstalt in Berlin-Tegel zurück, wo er eigentlich hätte einsitzen müssen. Stattdessen ging er in die Flucht und blieb eine Woche lang unauffindbar. Die Fahndungsmaßnahmen führten schließlich dazu, dass er in einer Laubenkolonie gefasst wurde. Seine Identität und sein strafrechtlicher Hintergrund machten ihn dabei zu einer bekannten Größe für die Justiz, da er bereits wegen Gewalt gegen Ex-Partnerinnen vorbestraft ist.

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Die Vorgeschichte des Angeklagten zeigt ein Muster wiederkehrender Gewalt. Im Jahr 2015 erhielt er wegen Körperverletzung eine Strafe von 16 Monaten Haft auf Bewährung. Ein weiterer schwerwiegender Fall trat 2021 zutage, als er wegen Vergewaltigung und weiterer Vorwürfe verurteilt wurde. In diesem früheren Prozess ging es um eine Frau, die sich aufgrund seiner Eifersucht von ihm getrennt hatte, was die Motive für die aktuelle Tat beleuchtet.

Gutachten und Positionen der Staatsanwaltschaft

Das Urteil des Gerichts folgte im Wesentlichen dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Diese hatte argumentiert, dass der 39-Jährige trotz seiner bisherigen Haftzeit eine fortbestehende Gefährdungspotenzial darstellt. Die Begründung für die Sicherungsverwahrung stützte sich auf die Einschätzung, dass die Schwere der begangenen Taten und die Art der Rückfälle eine hohe Wahrscheinlichkeit für zukünftige schwere Gewaltverbrechen nahelegen.

Die Verteidigung hatte sich während der Hauptverhandlung deutlich gegen die Anordnung der Sicherungsverwahrung nach Verbüßung der eigentlichen Strafhaft ausgesprochen. Der Rechtsanwalt betonte, dass sein Mandant bereit sei, sich in therapeutische Maßnahmen zu begeben, um sein Verhalten zu ändern. Zudem führte die Abwehr an, dass der Angeklagte zwar gedroht habe, aber keinesfalls die Absicht gehabt habe, die Frau tatsächlich zu verletzen.

Motive und rechtliche Konsequenzen

Laut Angaben der Verteidigung soll der Auslöser für den messerbewehrten Angriff die Vermutung gewesen sein, die Frau habe ihn angezeigt. Dies deutet auf eine Dynamik hin, bei der Kontrolle und Rachegefühle eine zentrale Rolle spielten. Die Tatsache, dass er die Ausübung seines Rechts auf Ausgang missbrauchte, unterstreicht die Schwere des Vertrauensbruchs gegenüber der Justiz und der Gesellschaft.

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Das Gericht hat nun die kombinierte Strafe aus normaler Haft und der darauffolgenden Sicherungsverwahrung verfügt. Dies bedeutet, dass der Täter nach Ablauf der fünfjährigen Freiheitsstrafe nicht sofort entlassen wird, sondern weiter in geschlossenen Einrichtungen untergebracht bleibt, solange die prognostizierte Gefahr für die Öffentlichkeit besteht. Die Maßnahme dient primär dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Delikten.

Status des Urteils und weitere Verfahrensschritte

Es ist wichtig anzumerken, dass das Urteil im aktuellen Prozess noch nicht rechtskräftig ist. Beide Seiten haben das Recht, gegen das Urteil Berufung einzulegen, was das Verfahren vor dem Oberlandesgericht verlängern kann. Bis zur Rechtskraft bleibt die Strafvollstreckung jedoch grundsätzlich vorbereitet, wobei die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung erst nach vollständiger Verbüßung der regulären Haftzeit beginnt.

Für die Opferhilfeorganisationen und die justizielle Praxis in Berlin markiert dieser Fall eine klare Linie im Umgang mit Tätern, die ihre Entlassungen oder Ausgänge zur Fortsetzung ihrer Gewaltkarriere nutzen. Die Kombination aus strenger Haftstrafe und nachgelagerter Sicherungsverwahrung soll signalisieren, dass wiederholte Gewalttaten gegen intime Partner mit dem maximal möglichen Eingriff in die persönliche Freiheit geahndet werden, wenn die Prognose negativ ausfällt.