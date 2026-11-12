Landgericht Berlin weist Klage von Maike Kohl-Richter ab

Das Landgericht Berlin hat die Klage von Maike Kohl-Richter gegen die staatliche Helmut-Kohl-Stiftung abgewiesen. Die Witwe verliert den Kampf um das Namensrecht, kann aber noch Berufung einlegen.

Das Landgericht Berlin hat die Klage von Dr. Maiké Kohl-Richter gegen die staatliche Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung mit dem Ergebnis abgeschlossen, dass die Klage abgewiesen wurde. Die Witwe des ehemaligen Bundeskanzlers hatte versucht, der 2021 durch ein Bundesgesetz gegründeten Stiftung die Nutzung des Namens ihres 2017 verstorbenen Mannes zu untersagen. Damit scheiterte ihr Versuch, der öffentlichen Einrichtung den Gebrauch der Bezeichnung "Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung" zu verbieten, vorerst erfolgreich.

Absage der Namensnutzungsanforderung

Maiké Kohl-Richter, die mit ihrer Klage gegen die staatliche Stiftung und den von ihr privat gegründeten Verein Helmut-Kohl-Stiftung e. V. vorgegangen war, wollte erreichen, dass die staatliche Institution nicht ohne ihre Zustimmung den Namen des Altkanzlers verwenden darf. Das Gericht ließ sich von den Argumenten ihrer Rechtsvertreter nicht überzeugen, die von einer Enteignung des Namens Kohl durch die staatliche Gründung sprachen. Der vorläufige Streitwert in diesem Verfahren war auf 150.000 Euro festgelegt worden, was die Bedeutung des Falls unterstreicht, obwohl das Gericht der Klage nicht stattgab.

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Positionen der Streitparteien und Verfahrensablauf

Anwalt von Maiké Kohl-Richter vertrat vor dem Gericht die Auffassung, dass Helmut Kohl die Errichtung einer solchen Stiftung niemals gewollt hätte. Diese Behauptung wurde von der Gegenseite, der staatlichen Stiftung, entschieden bezweifelt. Maiké Kohl-Richter entschied sich im Verfahren, das Testament ihres verstorbenen Mannes nicht vorlegen zu lassen, was die Beweislage für ihre Position nicht verbesserte. Im Gegensatz dazu waren der Vorsitzende des Vorstands der staatlichen Stiftung, Dr. Günter Winands, sowie die Geschäftsführerin Jacqueline Boysen zur Verhandlung am Donnerstagmittag in Berlin-Mitte erschienen. Maiké Kohl-Richter selbst war der Ikone zu dem Prozess nicht persönlich erschienen und hatte sich durch ihre Anwälte vertreten lassen.

Zweck der Stiftung und rechtliche Konsequenzen

Die staatliche Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung wurde im Jahr 2021 vom Deutschen Bundestag errichtet. Ihr offizieller Auftrag besteht darin, an das politische Wirken des langjährigen Bundeskanzlers zu erinnern, seine Verdienste um die deutsche Einheit und die europäische Einigung zu vermitteln sowie Forschung und politische Bildung zu fördern. Genau gegen diese Arbeit unter diesem Namen richtete sich die Klage von Maiké Kohl-Richter. Sie wollte der Stiftung untersagen lassen, unter der Bezeichnung Veranstaltungen durchzuführen, Bildungsangebote zu machen und politische Texte zu veröffentlichen. Das Gericht wies diese Forderungen zurück, da es die Berechtigung der staatlichen Stiftung sah, den Namen im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags zu nutzen.

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Weitgehende Rechtsstreitigkeiten und Markenrechte

Neben dem Urteil des Landgerichts Berlin ist der Rechtsstreit um die Namensrechte noch nicht vollständig beigelegt. Es existiert ein weiterer, noch nicht geklärter Konflikt um Markenrechte vor dem europäischen Markenamt (EUIPO) und dem deutschen Patent- und Markenamt. Maiké Kohl-Richter hatte die Bezeichnungen "Helmut-Kohl-Stiftung" und "Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung" als Unionsmarken eintragen lassen. Auf diese Markenrechte stützte sie auch ihre Klage vor dem Landgericht. Sie hatte sich beim europäischen Markenamt unter anderem die Rechte an der Wortmarke gesichert und erhielt darüber eine entsprechende Urkunde. Die staatliche Stiftung geht wiederum gegen die Marke "Helmut-Kohl-Stiftung" vor und hat deren Löschung beantragt.

Aussichten auf Berufung und anhängige Verfahren

Gegen das Urteil des Landgerichts Berlin kann Maiké Kohl-Richter Berufung einlegen. Parallel dazu ist vor dem Patentgericht ein weiteres Verfahren um die Namensrechte anhängig, das den Ausgang des Markenstreits beeinflussen könnte. Die Situation bleibt also dynamisch, da mehrere Gerichtsinstanzen und Verwaltungsbehörden noch über die streitigen Punkte entscheiden müssen. Bis zu einer endgültigen Klärung der Namensrechte bleibt die Nutzung durch die staatliche Stiftung bestehen, während die Privatinitiative weiterhin ihre eigenen Rechte geltend macht. Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob die Witwe des Einheitskanzlers auf höheren rechtlichen Ebenen Erfolg haben wird oder ob die staatliche Stiftung ihre Dominanz im öffentlichen Gedächtnis behaupten kann.