Landgericht Frankfurt: 33-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Gericht

Am Landgericht Frankfurt muss sich ein 33-Jähriger wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ein Urteil könnte im Januar fallen.

Am Landgericht Frankfurt wird derzeit gegen einen 33-jährigen Mann verhandelt. Ihm werden Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft, der Prozess findet in Frankfurt statt.

Die Frauen hielten den Angeklagten nach Darstellung der Anklage für einen Freund. Genau dieses Vertrauen soll er auf grausame Weise ausgenutzt haben. Der Vorwurf lautet, er habe drei Frauen aus seinem persönlichen Umfeld betäubt, sexuell missbraucht und dabei gefilmt.

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Vorwürfe gegen den Angeklagten im Detail

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen vor, den Frauen betäubende Mittel über Getränke verabreicht zu haben. Anschließend soll er sich an ihnen vergangen haben. Einige dieser Taten soll er fotografiert oder gefilmt haben, die Aufnahmen sollen im Netz gelandet sein.

Besonders schwer wiegt laut den Ermittlern ein Fall, in dem der Angeklagte die Aufnahmen zusammen mit Namen, Alter und Wohnort des Opfers veröffentlicht haben soll. Auch die persönlichen Daten und Adressen der Betroffenen sollen veröffentlicht worden sein.

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In einem weiteren Fall soll der Angeklagte Fotos einer Frau ohne ihr Wissen samt persönlicher Daten auf einer Pornoseite hochgeladen haben. Andere Personen soll er zudem aufgefordert haben, die Frau sexuell anzugreifen.

Notruf nach Betäubung und Ermittlungen gegen den Angeklagten

Der Angeklagte soll auch eine weitere Frau betäubt haben, die an einer U-Bahn-Haltestelle bewusstlos wurde. Nach den Vorwürfen alarmierte er selbst den Notruf. Die Frau kam auf die Intensivstation, nachdem sie Erbrochenes eingeatmet hatte, und erlitt eine Lungenentzündung.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler nach Angaben der Anklage kinderpornografische Fotos und Videos. Ein Teil davon soll den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Auch diese Vorwürfe sind Teil des Verfahrens, für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Nichtöffentliche Verhandlung und möglicher Urteilstermin

Das Gericht schließt die Öffentlichkeit aus, um die Privatsphäre des Angeklagten und der Betroffenen zu schützen. Der Prozess läuft damit ohne Zuschauer weiter, während die Vorwürfe im Verfahren geprüft werden.

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Der Text der Quelle deutet darauf hin, dass der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern soll. Ein Urteil könnte nach diesen Angaben im Januar fallen. Bis dahin bleibt der 33-Jährige in Untersuchungshaft.