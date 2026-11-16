DE
Advertisement
Crime

Landgericht Frankfurt: 33-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Gericht

BILD#82 in Deutschland
Landgericht Frankfurt: 33-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Gericht
Landgericht Frankfurt · Vergewaltigung · Untersuchungshaft
Advertisement

Am Landgericht Frankfurt muss sich ein 33-Jähriger wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ein Urteil könnte im Januar fallen.

Am Landgericht Frankfurt wird derzeit gegen einen 33-jährigen Mann verhandelt. Ihm werden Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft, der Prozess findet in Frankfurt statt.

Die Frauen hielten den Angeklagten nach Darstellung der Anklage für einen Freund. Genau dieses Vertrauen soll er auf grausame Weise ausgenutzt haben. Der Vorwurf lautet, er habe drei Frauen aus seinem persönlichen Umfeld betäubt, sexuell missbraucht und dabei gefilmt.

Also readWeihnachtsmarkt Frankfurt 2026: Öffnungszeiten und Programm

Vorwürfe gegen den Angeklagten im Detail

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen vor, den Frauen betäubende Mittel über Getränke verabreicht zu haben. Anschließend soll er sich an ihnen vergangen haben. Einige dieser Taten soll er fotografiert oder gefilmt haben, die Aufnahmen sollen im Netz gelandet sein.

Besonders schwer wiegt laut den Ermittlern ein Fall, in dem der Angeklagte die Aufnahmen zusammen mit Namen, Alter und Wohnort des Opfers veröffentlicht haben soll. Auch die persönlichen Daten und Adressen der Betroffenen sollen veröffentlicht worden sein.

Advertisement

In einem weiteren Fall soll der Angeklagte Fotos einer Frau ohne ihr Wissen samt persönlicher Daten auf einer Pornoseite hochgeladen haben. Andere Personen soll er zudem aufgefordert haben, die Frau sexuell anzugreifen.

Notruf nach Betäubung und Ermittlungen gegen den Angeklagten

Der Angeklagte soll auch eine weitere Frau betäubt haben, die an einer U-Bahn-Haltestelle bewusstlos wurde. Nach den Vorwürfen alarmierte er selbst den Notruf. Die Frau kam auf die Intensivstation, nachdem sie Erbrochenes eingeatmet hatte, und erlitt eine Lungenentzündung.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler nach Angaben der Anklage kinderpornografische Fotos und Videos. Ein Teil davon soll den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern zeigen. Auch diese Vorwürfe sind Teil des Verfahrens, für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Nichtöffentliche Verhandlung und möglicher Urteilstermin

Das Gericht schließt die Öffentlichkeit aus, um die Privatsphäre des Angeklagten und der Betroffenen zu schützen. Der Prozess läuft damit ohne Zuschauer weiter, während die Vorwürfe im Verfahren geprüft werden.

Advertisement

Der Text der Quelle deutet darauf hin, dass der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern soll. Ein Urteil könnte nach diesen Angaben im Januar fallen. Bis dahin bleibt der 33-Jährige in Untersuchungshaft.

BILD#82 in Deutschland

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

Landgericht Frankfurt Vergewaltigung Untersuchungshaft Staatsanwaltschaft Kinderpornografie Sexueller Missbrauch
Advertisement

More on Crime

See all

32-Jähriger stirbt nach Einweisung in kroatische Psychiatrie

Ein Mann wird in eine psychiatrische Klinik im kroatischen Zagreb eingeliefert. Kurze Zeit später ist er tot. Das Video einer Überwachungskamera zeigt, wie zahlreiche Pflegekräfte Gewalt gegen ihn ausüben. Die Polizei reagiert und auch die Klinikleitung zieht Konsequenzen.

ntvde

Neuesten Nachrichten · Deutschland

See all
Up next32-Jähriger stirbt nach Einweisung in kroatische Psychiatrie