Im Prozess um millionenschweren Immobilienbetrug in Leverkusen fordert der Verteidiger am Landgericht Köln eine komplett neue Beweisaufnahme mit neuen Zeugen.

ANZEIGE Mehr als drei Monate Beweisaufnahme, und alles für die Tonne? So sieht es zumindest der Verteidiger des Hauptangeklagten im Prozess um millionenschweren Immobilienbetrug. Seine Forderung: Die Beweisaufnahme soll mit anderen Zeugen komplett wiederholt werden.

Am Freitagvormittag verlas der Anwalt im Kölner Landgericht fast zwei Stunden lang seine Beweisanträge. Und die haben es in sich. Ein Gutachter soll sich erneut jede einzelne Immobilie vornehmen, die die in Leverkusen gemeldete Firma verkauft hatte. Dazu sollen Zeugen zahllose Rechnungen und weiteres Material untermauern.

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Für die 28. Große Strafkammer unter dem Vorsitzenden Martin Lamsfuß hieße das: Dutzende Personen müssten vorgeladen werden. Sollte es so kommen, würde sich das Verfahren um weitere Monate in die Länge ziehen.34 Seiten umfasste der Angriff auf die gesamte bisherige Beweiskette. Im Visier: die ausführlich vorgestellten Gutachten zu den Gebäuden.