Landgericht Lüneburg lehnt Laubrente für Eicheln ab

Das Landgericht Lüneburg entschied im Juni 2023, dass ein Eigentümer keinen finanziellen Ausgleich für den natürlichen Laubfall alter Eichen verlangen darf. Die Kosten für die Beseitigung trägt der Nachbar.

Ein Grundstückseigentümer in Niedersachsen klagte gegen seinen Nachbarn, weil jährlich etwa 250 Schubkarren Laub und Eicheln von vierzehn alten Stieleichen auf sein Gelände fielen. Er forderte eine jährliche Entschädigung in Höhe von 3.540 Euro für die zusätzliche Arbeit der Beseitigung. Das Landgericht Lüneburg wies diese Forderung mit Urteil vom 15. Juni 2023 (Az.: 6 O 70/22) vollständig ab.

Rechtlicher Hintergrund des Urteils

Die Entscheidung des Gerichts stützt sich auf die Tatsache, dass die betroffenen Bäume unter Naturdenkmalschutz standen. Sie waren etwa zweihundert Jahre alt und durften vom Eigentümer nicht einfach gefällt oder stark zurückgeschnitten werden. Da der Besitzer der Eichen rechtlich gehindert war, den Baumzustand zu ändern, entfiel jeder Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich für den Laubfall. Der Kläger musste die Gartenarbeit allein tragen.

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Allgemeine Rechtslage zum Laubfall

Grundsätzlich müssen Grundstückseigentümer den natürlichen Fall von Blättern und Nadeln hinnehmen. Eine sogenannte Laubrente als Geldausgleich für die Extra-Arbeit existiert nur in seltenen Ausnahmefällen. Udo Kuhlmann, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Bremen, bestätigt diese Praxis: Natürlicher Laubfall gehört zum Zusammenleben in einer begrünten Umgebung. Das Eigentum am Baum begründet keine automatische Pflicht zur Beseitigung oder Bezahlung des Falls.

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Entscheidende Kriterien für Ansprüche

Gerichte zählen keine Schubkarren oder festen Mengen. Es gibt keine gesetzliche Stundengrenze für die Beseitigung. Entscheidend ist die tatsächliche zusätzliche Belastung. Verstopfte Dachrinnen können schwerer ins Gewicht fallen als Laub auf einer offenen Fläche. Der Bundesgerichtshof entschied bereits im Jahr 2018 (Az. V ZR 218/18), dass bei Einhaltung der Grenzabstände kein Geldanspruch besteht. Verstöße gegen Abstandsregeln können nach Ablauf einer Frist jedoch zu Ansprüchen führen.

Beweispflicht und praktische Umsetzung

Wer Ansprüche geltend machen will, muss nachweisen, wie viel Laub woher stammt. Udo Kuhlmann empfiehlt datierte Fotos, Aufzeichnungen über Reinigungszeiten sowie Rechnungen und Entsorgungsbelege. Bei mehreren Bäumen in der Nähe kann das Laub nicht pauschal einem Nachbarn zugerechnet werden. Zunächst sollte ein sachliches Gespräch mit dem Nachbarn geführt werden. Stark belastete Parteien sollten sich anwaltlich beraten lassen, um ihre Rechte korrekt einzuschätzen.